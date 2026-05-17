텐아시아 DB

영화 <살목지>가 315만 관객을 돌파하며 국내 박스오피스 역대 공포 영화 흥행 1위에 올랐다.‘살목지’ 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화 <살목지>가 영화진흥위원회 통합전산망 17일 기준 315만 관객을 돌파하며, 2003년 개봉한 <장화, 홍련>을 제치고 국내 박스오피스 역대 공포 영화 흥행 1위에 오르는 기염을 토했다. 이로써 <살목지>는 23년 간 공포 영화 흥행 1위 자리를 굳건히 지켜 오던 <장화, 홍련>의 기록까지 갈아치우며 명실상부한 한국 호러 대표작으로 당당히 자리매김했다.뿐만 아니라, <살목지>는 개봉 6주차에 접어든 지금까지도 꾸준히 박스오피스 상위권을 유지하고 있다. 첫 장편 영화에 도전하는 이상민 감독부터 공포 영화에 첫 출사표를 던진 배우들까지, 신선한 앙상블과 시너지로 공포 장르의 본격적인 세대 교체를 알린 <살목지>.역대 공포 영화 흥행 1위에 등극한 <살목지>는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr