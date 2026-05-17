'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 구교환, 고윤정, 한선화, 심희섭이 서로에게 위로가 되는 시간을 보낸다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 구교환, 고윤정, 한선화, 심희섭이 서로에게 위로가 되는 시간을 보낸다./사진제공=JTBC

JTBC 토·일 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 구교환, 고윤정, 한선화, 심희섭이 서로에게 위로가 되는 시간을 보낸다.17일 방송되는 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 10회에서는 각자의 불안과 결핍 속에서 살아가던 황동만(구교환 분), 변은아(고윤정 분), 장미란(한선화 분), 이준환(심희섭 분)이 한자리에 모여 특별한 밤을 보내는 모습이 그려진다.황동만과 이준환의 관계가 눈길을 끈다. 그동안 황동만의 긴 이야기를 묵묵히 들어주며 곁을 지켜온 인물은 이준환뿐이었다. 세상의 기준과는 조금 다른 시선으로 살아가는 황동만과 이를 편견 없이 받아들이는 이준환은 이번 회차에서도 편안한 친구 케미를 보여줄 예정이다.변은아와 장미란의 관계 역시 더욱 깊어진다. 앞선 방송에서 장미란은 연기와 현실 사이에서 혼란스러운 감정을 변은아에게 털어놨고, 변은아는 "큰일 났다. 당신이 좋아져서"라고 말하며 진심 어린 위로를 건넸다.오정희의 친딸이라는 사실을 숨긴 채 살아가는 변은아는 복잡한 상황 속에서도 장미란을 향한 애정을 표하며 두 사람 사이 특별한 유대감을 형성하고 있다.공개된 스틸컷에는 황동만의 집에 모인 네 사람의 모습이 담겼다. 좁은 방 안에서 트리를 만들고 소박한 음식을 나눠 먹으며 웃는 이들의 모습이 따뜻한 분위기를 자아낸다. 또 함박눈이 내리는 거리에서 황동만, 이준환, 장미란이 천진난만하게 춤을 추는 장면과 눈 내리는 하늘을 바라보는 변은아의 모습도 공개돼 감성적인 분위기를 더한다.제작진은 "이번 회차에는 서로의 존재만으로 위로가 되는 네 사람의 가장 빛나는 순간이 담긴다"며 "함박눈 속에서 함께 웃고 춤추는 이들의 낭만이 시청자들에게도 따뜻하게 전해질 것"이라고 밝혔다.앞서 지난 16일 방송된 9회에서는 고윤정이 구교환을 옷으로 감싸 안는 장면이 등장해 이슈됐다. 30대 초반 직장인 여성인 변은아가 40대 무직 남성 황동만을 위로하는 장면으로, 일부 시청자들 사이 "이게 뭐냐", "기괴하다" 등의 불호 반응이 나왔다.'모자무싸' 10회는 17일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr