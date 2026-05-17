사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 고우림이 김연아에게 혼난 일화를 공개했다.17일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 방송인 강남, 포레스텔라 고우림이 출연했다.이날 강남은 아내 이상화에 대해 "결혼 전에도 무서웠지만, 이렇게까지 무서울 줄 몰랐다"고 폭로하며 "그래서 제가 잘되고 있지만, 생각보다 내 생활이 빡세다"고 토로해 웃음을 안겼다.안정환이 "보니까 이상화 씨를 열받게 하더라. 왜 목숨 걸고 유튜브를 하냐"고 말하자, 강남은 새벽 먹방 하다가 걸린 일화, 이상화 포르쉐 핑크색 도색했던 일을 언급했다. 그러면서 "차 칠했을 때는 많이 혼났다"고 고백했다.고우림이 "아직도 살아있는 게 신기하다"고 놀라자, 강남은 "차 원상 복귀는 됐는데, 아직도 가끔 핑크 파편이 나온다. 그러면 2시간씩 혼난다"고 이야기했다. 고우림은 이상화의 털털한 성격을 극찬하며 "그래도 뒤에는 웃었다고 하더라"고 감탄했다."아내 김연아 차 도색하면 어떻게 될 것 같냐"는 질문에, 고우림은 "3일간 말도 안 걸어줄 것 같다"면서 "아직 싸운 적은 없다"고 자랑했다. 그러자 강남은 "그때 게임 하루 종일 하다가 혼났잖냐"고 폭로해 관심이 집중됐다.고우림은 "싸운 게 아니라 혼났다"고 밝히며 "쉬는 날에 아내는 함께 시간을 보내고 싶어 하는데, 나는 못나게 내 시간을 보내고 싶었다"면서 1시간, 2시간 게임을 계속하다가 뒤늦게 김연아가 자신을 찾지 않는다는 걸 깨닫고 종료했다고 설명했다.정신을 번쩍 차린 고우림은 "원래 방문 열고 나가면 아내가 쳐다보는데, 그날은 보지도 않더라. 근데 뒤통수에서 느껴지는 싸늘함이 있었다. 바로 점수 따려고 설거지를 했다"고 털어놨다. 강남은 "김연아가 설거지하는 걸 보고 웃었다고 하더라"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr