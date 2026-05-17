양준혁이 가난했던 가정사를 공개한다./사진=텐아시아DB

양준혁이 가난했던 가정사를 공개한다./사진제공=KBS

양준혁이 가난했던 가정사를 공개한다.17일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 양준혁이 의성고교 야구부에 일일 코치로 나선다.그는 야구를 꿈꾸는 고등학생들에게 가난한 가정 형편 때문에 야구를 포기할 뻔한 자신의 과거를 털어놓는다. 양준혁은 야구를 하고 싶다는 자신의 바람에 부모님의 반대에 부딪히자 “시내한복판에서 동냥이라도 할 테니까 야구를 시켜 달라고 부모님을 설득했다”며 가난을 딛고 야구를 시작했다고 밝힌다.그는 “엄마가 가사도우미부터 모텔 청소, 단무지 장사까지 하며 내 뒷바라지를 하셨다”며 “그래서 더 죽기살기로 야구를 했다”고 부모님의 희생이 지금의 양신을 탄생시켰음을 고백한다.라이온스 시절에 대해 인생 최고의 순간이라고 평한 양준혁은 “난 4번타자 승엽이를 빛나게 해주던 3번 타자였다”라며 “승엽이가 잘해서 연봉이 약 6억원으로 상승하자 내 연봉이 1억 4000만원에서 약 4억원으로 올랐었다. 내 연봉 상승은 모두 승엽이 덕분”이라고 이승엽에게 고마움을 전한다.이에 스페셜 MC 김태균은 “양준혁 선배가 자신이 받은 기록 보너스를 후배들이 잘할 때마다 용돈으로 줬다더라”라고 하자 전현무는 “완전 만수르네”라며 후배 사랑 스케일에 감탄한다.한편, 1969년생인 양준혁은 2021년 19살 연하 박현선과 결혼했다. 슬하에는 딸 1명을 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr