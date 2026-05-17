이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 모델 한혜진이 ‘나는 솔로’ 31기 경수에 대한 호감을 드러냈다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 한혜진이 송해나의 집을 찾아 이야기를 나누는 장면이 공개됐다.이날 두 사람은 거실에 앉아 SBS Plus·ENA 연애 예능 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’를 함께 시청하며 이상형과 연애 스타일에 대한 대화를 이어갔다.방송을 보던 중 송해나는 31기 경수가 나오는 장면을 보면서 “이번 나솔에 경수가 나왔는데 이 남자가 진짜 인기가 많다”고 언급했다.이에 한혜진은 “되게 호남형이다. 아 호남형은 되게 옛날 말이지? 호감형”이라고 정정해 웃음을 자아냈다.송해나가 어떤 스타일이 좋은지를 묻자 한혜진은 “경수 씨한테 집중 좀 하자”며 화면에 들어갈 듯 경수에 집중했고, 송해나는 여자 출연자들이 (경수에) 다 꽂혔다”고 설명했다.이어 한혜진은 “저분 목소리가 좋다. 저음에 동굴 톤이고, 약간 울리는 목소리네”며 연이어 호감을 드러냈고, 송해나도 “눈웃음도 있고 훈훈하게 생겼으니까 다 경수다”고 공감했다.하지만 한혜진은 “아무리 잘생겨도 말하는 거랑 성격이 진짜 개차반이면 (안된다)”이라고 솔직하게 말했다.이후 한혜진은 송해나를 향해 “너는 데프콘 오빠랑 언제 사귈 거야?”라고 갑작스럽게 물으며 웃음을 자아냈다. ‘나는 솔로’ MC로 오랫동안 함께 호흡을 맞춰온 두 사람의 관계를 언급한 것.질문을 들은 송해나는 곧바로 손사래를 치며 부인했다. 그는 “프로그램에서 챙겨주는 걸로 나와서 그런데 나는 진짜 아니다. 프콘 오빠랑은 밖에서 회식 한 번 안 했어”라고 말하며 데프콘과의 열애설에 선을 그었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr