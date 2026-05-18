이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

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‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 황동만(구교환 분)과 변은아(고윤정 분)의 삶이 동시에 흔들리기 시작했다.17일 방송된 JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서는 황동만이 노강식(성동일 분)에게 자신의 시나리오 ‘날씨를 만들어 드립니다’ 대본을 건네며 캐스팅을 제안하는 모습이 그려졌다.이날 최필름 사무실에는 배우 오정희(배종옥 분)가 모습을 드러냈다. 그는 마재영(김종훈 분)의 이름으로 알려진 시나리오 ‘낙낙낙’을 읽은 뒤 “글이 아주 깊다”며 남다른 관심을 보였다. 이어 “이 작품은 정서를 이해하는 배우가 해야 한다”고 말하며 작품에 대한 애정을 드러냈다.하지만 그의 시선은 단순한 감상에 머물지 않았다. 이미 변은아가 진짜 작가 ‘영실’이라는 사실을 눈치채고 있었던 것.오정희는 변은아를 향해 “언제까지 필명 뒤에 숨어 있을 거냐”고 날카롭게 몰아붙였고, 변은아 역시 감정을 억누르지 못했다.결국 폭발한 건 변은아였다. 최동현(최원영 분)이 독설을 날리자 그는 “전데요, 영실이”라며 숨겨왔던 진실을 말했다. 이어 “마재영이 그렇게 숨기고 싶어 하는 작가”라고 속 시원히 고백했다.한편 황동만은 영화 제작 준비에 들뜬 모습을 보였다. 작품 크랭크인은 아직 멀었지만 그는 출장 뷔페 일을 계속하며 현실적인 삶도 이어갔다. 그러면서도 변은아의 이름을 크레디트에 올리고 싶다며 진심을 드러냈다.황동만은 “사람들이 은아 씨 글을 알아야 한다”라고 말했고, 변은아는 규정상 어렵다며 고개를 저었다. 하지만 황동만은 쉽게 물러서지 않았다. “이거 잘되면 내가 다 떠들고 다닐 거다”라며 특유의 진심 어린 태도로 은아를 웃게 만들었다.극 말미에는 노강식과 황동만의 만남이 이어졌다. 황동만은 어차피 노강식의 거절에 포기한 모습을 보였고, 자신의 캐릭터 그대로 노강식을 비판하며 막 나갔다.오히려 황동만의 똘끼 있는 모습에 노강식은 그는 “그래, 하자. 네 거. 황동만”라고 캐스팅 제안을 받아들였다. 또 노강식은 “나도 다른 인생 스토리 한번 써보자. 막 가보자 그냥”이라며 고혜진(강말금 분)이 내민 계약서에 싸인까지 했다.노강식은 “개런티 반값”이라고 선언했고, 이를 놓치지 않고 제작자 고혜진(강말금 분)은 출연 계약서를 프린트해서 노강식에게 내밀었다. 노강식이 “역사의 한복판으로 들어가 보자”라며 황동만의 손을 잡았고, 황동만은 “감사합니다”라고 화답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr