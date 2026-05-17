'로맨스의 절댓값'에서 여의주 역을 맡은 배우 김향기 / 사진제공=쿠팡플레이

'로맨스의 절댓값'에서 여의주 역을 맡은 배우 김향기 / 사진제공=쿠팡플레이

2003년 데뷔한 배우 김향기가 첫 코미디 장르에 도전한 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'에 출연한 김향기를 만났다.'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생 여의주가 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 극 중 김향기는 낮에는 평범한 여고생, 밤에는 BL 소설 작가로 활동하는 여의주 역을 맡았다.데뷔 첫 코미디 장르에 도전한 것에 대해 김향기는 "보는 것과 직접 표현하는 게 달랐다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "지금까지 해왔던 역할들과는 결이 달라서 코미디에서는 어느 정도까지 톤을 끌어올려야 자연스럽게 보이는지 감이 잘 오지 않았다. 그래서 연습을 정말 많이 했다"고 회상했다.오랜 시간 노력을 기울이기도 했다고. 김향기는 "의주가 혼잣말도 많고 대사량 자체가 많은 캐릭터라 톤과 대사 연습을 반복했다"라며 "내 기준 최대치로 표현해도 생각보다 과해 보이지 않더라. 그래서 '일단 최대치로 꺼내놓고 해보자'는 마음으로 준비했다"고 말했다.끝으로 김향기는 "결과적으로 마음에 드는 장면들이 많이 나왔다. 현장에서 감독님이 방향을 잘 잡아주셔서 믿고 연기할 수 있었다. 의견을 내면서 함께 만들어간 장면들이 많아서 뿌듯하기도 하다"라며 웃었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr