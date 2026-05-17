사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 깊은 눈빛과 청순한 분위기가 어우러진 사진으로 독보적인 비주얼을 드러냈다.카리나는 최근 자신의 인스타그램에 "🙈🙉"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 카리나는 긴 흑발 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 턱을 괸 자세로 카메라를 바라보고 있다. 카키 컬러 슬리브리스 상의와 실버 액세서리가 어우러지며 또렷한 이목구비와 맑은 분위기를 더욱 돋보이게 만든다.다른 사진에서 카리나는 야외 화단 앞에 선 채 허리에 손을 올리고 포즈를 취하고 있다. 크롭 기장의 상의 아래로 드러난 허리 라인과 루즈하게 묶은 아우터가 함께 어우러지며 자연스러운 분위기를 완성한다.이어 공개된 사진 속 카리나는 나무 아래에서 카메라를 올려다보며 입술을 내민 표정을 짓고 있다. 햇빛 아래 길게 내려오는 웨이브 헤어와 또렷한 메이크업이 함께 시선을 끈다.또 다른 사진에서 카리나는 환하게 웃으며 몸을 앞으로 숙인 채 밝은 에너지를 드러내고 있다. 주변의 붉은 꽃과 푸른 나무가 어우러지며 싱그러운 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "여신님" "너무좋다" "너무 예뻐" "너무 귀엽다" "MY KARINA" "너무나도 사랑해" 등의 댓글을 달았다.한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 정규 2집 'LEMONADE'를 발매했다. 아울러 최근 새 월드투어 ‘SYNK : COMPLæXITY’ 개최 소식을 알리며 글로벌 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr