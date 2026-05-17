배우 최우식과 정유미가 각 공식행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 정유미, 박서준, 최우식이 남원 여행 중 예상치 못한 상황과 마주한다./사진제공=tvN

'꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 정유미(43), 박서준(37), 최우식(36)이 남원 여행 중 예상치 못한 상황과 마주한다.17일 방송되는 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서는 럭셔리한 여행을 기대했던 세 사람이 현실적인 숙소 환경에 당황하는 모습이 그려진다.세 사람이 머문 숙소는 버스가 1시간에 한 대만 다닐 정도로 외진 곳에 있다. 한옥 특유의 정취와 시골 감성이 어우러진 공간이 눈길을 끌지만, 막상 내부는 보일러가 오래 꺼져 있어 냉기가 가득했고 방음도 제대로 되지 않는 상태였다.최우식은 "이거 이후로 많이 친해지겠는데?"라고 반응했고, 정유미에게는 "자면서 방귀 뀌면 다 들릴 것 같다"고 농담해 웃음을 안겼다. 세 사람은 속옷 사정과 잠옷 이야기를 자연스럽게 나누며 편안한 분위기를 이어갔다. 이후 새 잠옷으로 갈아입고 남원에서의 밤을 보내며 남매 같은 케미를 자랑했다.보성 녹차밭에서는 행복한 분위기의 커플을 발견한 뒤 각자의 연애 이야기를 꺼냈다. 이 과정에서 최우식은 "너무 행복했다"며 과거 연애에 대한 추억을 털어놓는다고 해 관심을 키운다.정유미, 박서준, 최우식의 여행기는 17일 오후 7시 40분 방송되는 '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr