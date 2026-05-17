사진=MBN '김주하의 데이앤나잇'
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'김주하의 데이앤나잇' 가수 편승엽이 15년간 숨겨왔던 4혼 이야기를 솔직하게 털어놨다.

16일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 트로트 가수 편승엽이 출연했다.

이날 편승엽은 지난해 뒤늦게 공개했던 4혼에 대해 "특별히 숨긴 게 아닌데, 이제는 밝혀도 되겠다는 생각이 들었다"면서 "그전에는 사람들이 내 이야기를 하는 것 자체가 싫었다. 그래서 은둔하듯 살았던 것 같다"고 고백했다.
사진=MBN '김주하의 데이앤나잇'
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4번째 결혼은 결혼식조차 하지 않았다고 밝히 편승엽은 "결혼이라는 게 내가 몇 번을 하겠다고 해서 하는 건 아니지 않나"라며 "열심히 산다고 살았는데, 살다 보니 이별의 슬픔을 여러 번 겪었다"고 털어놨다.

편승엽은 이혼할 때마다 '다시는 사랑하지 말아야지' 생각했다면서도 "그런데 또 누군가를 만나게 되더라. 이번에는 평범하게 살고 싶었다. 거짓말을 한 건 아니었다"고 설명했다.

편승엽은 현재 아내와 15년째 함께 살고 있다고 밝혔다. 그는 "제일 제 옆에서 고생한 사람이고, 제일 못 해준 사람"이라며 "자기 존재를 남한테 말하지 않았다"고 전했다.
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현재 아내는 편승엽을 오래전부터 좋아했지만, 인연이 어긋났다고. 그는 "3번 이혼 후 누군가를 만나야 할 이유도 없고, 만나기도 싫었다. 그런데 나를 오래 기다리는 걸 보고 '내가 뭐라고' 싶더라. 그래도 또 혼자 될까 봐 결혼 사실을 공개하지 않았다"고 설명했다.

편승엽은 "나는 내가 원해서 이혼한 적이 없다. 아내한테 잘하는 편이라고 생각하는데, 항상 상대가 이혼을 원했다. 해줄 수 있는 게 이혼뿐이라 해줬다"면서 "예전에는 결혼 생활을 오래 못 했다. 그런데 지금은 오래 잘 살고 있다"고 애정을 드러냈다.

한편 편승엽은 지난 1992년 발표한 '찬찬찬'으로 큰 사랑을 받으며 전성기를 누렸으며, 지난해 2살 연하 아내와 4혼 사실을 밝힌 바 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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