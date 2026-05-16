이다희가 3년 열애를 고백했다./사진=텐아시아DB

이다희가 3년 열애를 고백했다./사진제공=tvN

이다희(41)가 3년 연애한 남자친구가 있었다고 밝혔다.지난 15일 방송된 tvN 예능 ‘구기동 프렌즈’ 6회에서는 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진이 ‘동사친’이 있어 할 수 있는 특별한 경험을 나눴다.먼저 최다니엘, 장근석, 안재현은 ‘도예팅’에서 여성 참가자들과 도자 빚기, 로맨스 Q&A를 하며 설레는 단체 미팅의 분위기를 만끽했다. 이어진 1 대 1 대화 시간에는 장근석이 최다니엘이 호감을 가지고 있던 여성 참가자에게 대화를 요청했다.세 사람은 ‘도예팅’으로 각자 한 명의 여성 참가자에게 선택을 받았지만, 자신의 선택과 엇갈려 전원 매칭 실패했다.남사친들이 ‘도예팅’을 하러 간 사이, 구기동 하우스에서는 솔직한 ‘걸스토크’가 펼쳐졌다. 장도연, 이다희, 경수진이 연애 프로그램을 시청하면서 자연스럽게 결혼과 연애에 관한 수다를 나눈 것. 특히 이다희는 3년 동안 만났던 연인과의 이별, 경수진은 7년 사귀었던 연인과의 이별을 통해 한층 성숙해진 경험담을 꺼냈다.특히 이다희는 "마음고생해서 살 빠져 본 적 있다"며 "오랫동안 만났던 사람하고 헤어졌을 때 아무것도 못하겠더라. 한 3년 정도 만났는데 헤어지자고 해서 계속 붙잡았다"고 밝혔다. 이어 그는 "마음이 너무 그래서 가족들끼리 울산 여행을 갔는데 아무것도 못하겠더라. 지금 생각해도 가슴이 아려온다"며 "다시 연락이 와서 만났다. 그리고 나서 되게 오랫동안 잘 만나다가 결국 헤어졌다. 그때는 이 친구한테 할 만큼 다 해서 괜찮았다”고 덧붙였다.저녁에는 한껏 꾸민 ‘동사친’들이 고급 레스토랑으로 출격했다. 그중에서도 경수진이 빨간 드레스를 입어 시선을 사로잡았다. 경수진은 최다니엘의 ‘벗킷리스트’인 블루스 추기 로망 실현을 위해 댄스 파트너를 승낙, 피아노 연주에 맞춰 춤추는 두 사람의 색다른 모습이 눈길을 끌었다.장근석이 현실 결혼식을 알아보고자 웨딩 플래너 상담을 받아보고 싶다는 ‘벗킷리스트’를 최초 공개했다. ‘동사친’들에게 평소 결혼 이야기를 많이 해온 그는 “내 팀을 만들어보고 싶고, 내 가족을 만들어서 건강하게 지키는 게 마지막 버킷리스트이지 않을까”라며 자신과 팀을 이뤄줄 믿음 있는 상대를 만나면 언제든 결혼할 생각이 있다고 밝혔다.이튿날에는 안재현의 ‘벗킷리스트’인 클래식 가족사진을 촬영하러 사진관으로 출동했다. 방송 말미에는 베일에 싸인 손님이 구기동 하우스에 도착해 호기심을 자극했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr