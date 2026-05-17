이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

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‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 변은아(고윤정 분)이 황동만(구교환 분)을 껴안았다.16일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서는 만년 감독 지망생 황동만이 영화감독으로 데뷔하는 과정이 그려졌다.이날 영화 ‘날씨를 만들어 드립니다’ 제작자 고혜진(강말금 분)은 황동만에게 “너 망하는 거 보고 싶었는데 왜 잘 쓰고 지X이냐”라며 투박한 말투로 칭찬했다.무사히 작품 계약까지 마친 황동만은 변은아에게 바로 전화를 걸었다. 변은아은 “축하한다. 이제 시작이다”라며 다독였다.변은아와 황동만은 만화방에서 감독 데뷔 기념 케이크를 자르며 두 사람만의 시간을 가졌다.황동만은 “영화만 들어가면 소원이 없겠다 싶었는데 왜 안 기쁘지? 내 안에 두 놈이 날뛴다. 데뷔 한다, 신난다! 얼른 도망 가! 한놈을 죽여야 하는데 어떻게 죽이지? 싶다”라며 감독 데뷔를 앞둔 심정을 토로했다.무섭다는 황동만에게 변은아는 황동만 옆으로 가까이 다가가며 “도망가고 싶다면 내가 도망 가게 해주겠다. 무슨 부귀영화를 누리겠다고 두려움을 견디냐”라고 북돋았다.황동만이 감동한 표정을 짓자 변은아는 자신의 가디건을 들어 올리며 그를 품 안에 꼭 껴안았다. 그러면서 “같이 도망가자고 하면 같이 도망갈 거고, 평생 숨어살자고 하면 숨어살 거다”라고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr