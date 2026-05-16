유재석, 결국 체면 무너졌다…200억 건물주라더니, "오해하지마" 급히 해명 ('놀뭐')

방송인 유재석이 아이들 앞에서 사회적 체면이 무너졌다. / 사진=텐아시아DB

'200억 건물주' 유재석이 어린이들에게 ‘계산하기 싫어하는 아저씨’로 불린다.16일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국, 이선민이 함께하는 ‘쩐의 전쟁 in 창원’ 편으로 꾸며진다.이날 촬영을 구경하던 창원 어린이들은 유재석을 향해 “계산하기 싫어하는 거 봤어요”라고 천진난만하게 외친다. 무너진 사회적 체면에 난감해진 유재석은 “아저씨들이 계산하기 싫어하는 거 아냐. 오해하지 마”라며 급히 해명에 나선다.그러나 어린이들에게 해명한 것과는 달리, 유재석은 ‘쩐의 전쟁’ 내기에 중독된 채 누구보다 열심인 모습을 보인다. 유재석은 “내 돈 내고 먹을 수 있지만, (여기만 오면) 정말 돈 내기 싫어”라고 밝힌다.큰 한 방이 걸린 창원 대첩의 막판 승부도 펼쳐진다. 계산을 앞둔 중요한 타이밍에 신입 막내 이선민은 밑반찬을 가져오려고 일어났다가 혼쭐이 난다. 형들은 “이 시간쯤 되면 자리에서 일어나면 안 된다”라며 막내의 기강을 잡는다.유재석은 장유유서를 따지는 동생들에게 “그러면 형이 내는 게 어떻겠나. 하하 형, 경환이 형, 선민이 형, 상국이 형, 우재 형”이라고 부르면서 막내가 되기를 자처한다.한편, 유재석은 강남구 논현동에 있는 펜트하우스를 86억 6570만 원에 전액 현금으로 매입한 것으로 알려졌다. 유재석은 논현동에 위치한 건물과 토지를 각각 82억 원, 116억 원에 매입하기도 했다. 당시에도 대출 없이 전액 현금으로 지불했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr