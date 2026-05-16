사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 아찔한 매력이 날이 갈수록 더해진다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "Wishing you guys all the good luck"이라는 멘트와 명품브랜드를 해시태그한 뒤 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 난간에 기대어 카메라를 향해 부드럽게 미소 지으며 밝은 햇빛이 얼굴과 머리카락 위로 자연스럽게 내려앉아 맑은 분위기를 더한 모습이다. 장원영의 시선은 가까이에서 담긴 셀카 구도 속에서도 또렷하게 살아 있고 뒤로는 물길과 나무들이 이어진 넓은 공간과 도심 건물이 함께 펼쳐지며 시원한 개방감을 만든다.이어진 사진에서 장원영은 베이지 톤의 슬리브리스 상의를 입고 얇은 끈 디테일이 목선에 자연스럽게 걸리며 전체적인 분위기를 가볍고 여유롭게 완성하고 있다. 장원영은 난간에 양팔을 넓게 올린 채 서 있는 모습에서 긴 머리카락이 한쪽으로 흐르며 바람에 살짝 흩날리는 결이 살아 있다. 장원영의 옆선이 강조된 각도에서 또렷한 눈매와 차분한 표정이 함께 담기며 도심 배경과 대비되는 고요한 분위기를 만든다.다음 사진에서 장원영은 금빛 장식이 달린 이어링을 착용해 햇빛을 받으며 은은하게 반짝이는 포인트를 더하고 있다. 장원영은 난간에 손을 올리고 옆을 바라보는 장면에서 얼굴 윤곽과 피부 톤이 자연광 아래 또렷하게 드러난다. 또 장원영은 회색 석재 벽 앞에 쪼그려 앉아 두 손으로 턱을 받친 자세로 카메라를 바라보며 차분하면서도 귀여운 분위기를 동시에 보여준 모습을 하고 있다. 장원영의 발끝에는 밝은 색 로퍼가 매치돼 전체적으로 편안하면서도 정돈된 스타일이 이어진다.이를 본 팬들은 "미모보고 심쿵함" "늘 응원합니다" "너무 이쁘다" "화이팅" "사랑해" "늘 공주에요" 등의 댓글을 달았다.앞서 장원영은 자신의 인스타그램에 팬츠 위로 언더웨어를 살짝 드러내는 이른바 '새깅 패션'을 소화하며 힙한 분위기를 자아낸 바 있다. 해당 제품은 장원영이 글로벌 앰배서더로 활동 중인 미우미우 제품으로 알려졌다. 해당 제품 가격은 약 151만원대로 전해졌다. 장원영이 속한 아이브는 오는 27일 일본 4번째 앨범 '루시드 드림'을 발표한다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 또 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원영은 지난해만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr