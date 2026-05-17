이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’

이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’

‘살림남’에서 박서진이 결혼과 2세 계획을 밝혔다.16일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송에서는 어머니 생일을 맞아 가족들과 시간을 보내는 박서진의 일상이 공개됐다.식사 자리에서는 자연스럽게 결혼 이야기가 나왔고, 부모님은 박서진과 동생 박효정에게 연이어 결혼 이야기를 꺼냈다.특히 어머니는 “(동생 효정과) 합동 결혼식도 괜찮다”고 농담 섞인 말을 건넸고, 아버지 역시 “팔순 전에 손주를 안겨달라”고 바람을 전했다. 갑작스러운 결혼 압박(?)에 박서진은 난감한 표정을 감추지 못하며 웃음을 자아냈다.이를 듣던 이요원이 “8년이면 충분히 할 수 있지 않냐”고 말하자, 박서진은 오히려 예능감 넘치는 답변으로 분위기를 뒤집었다.그는 “그럼 앞으로 8년은 ‘살림남’ 더 할 수 있는 거 아니냐”며 “결혼식도 공개하고, 2세 생기는 과정까지 다 보여드리겠다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.박서진의 발언에 브라이언은 놀란 표정을 지으며 “애 만드는 걸 공개한다고? 셀카로?”라고 되물었고, 박서진은 “형은 어디까지 생각한 거냐”며 당황한 듯 받아쳐 또 한 번 폭소를 유발했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr