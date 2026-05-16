배우 김태희 남편이자 가수 비가 음악 방송에 대한 소신을 말했다.
지난 15일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 비, 규현, 티파니 영, 이채연이 출연했다.
비가 신곡 ‘Feel It (너야)’ 무대를 펼쳤다. 비는 ‘성시경의 고막남친’에서 선보인 ‘Feel It (너야)’이 첫 방송이자 마지막 방송이라며 “요즘 클럽 공연이나 직접 만나는 공연을 많이 한다”고 활동 방향을 밝혔다. 이어 비는 “엔딩 포즈 취하는 게 어색해서 음악방송을 안 하는 것도 있다”고 솔직한 심정을 전했다. 스스로를 ‘KBS의 아들’이라 소개한 비는 데뷔 전 박진영의 급한 호출에 달려가 전 국민의 귀에 익은 KBS 로고송을 불렀다고 밝혔다. 특히 “박진영에 따르면 그 KBS 로고송이 당시 본인 저작권료 1등이었다더라”라고 덧붙였다.
성시경과 비는 싸이 공연 단골 게스트로서 서로 공감대를 나누기도 했다. 성시경은 “나는 서울에서 게스트 하는 게 꿈이다. 먼 지방으로만 부르더라”라며 친한 사이의 고충을 밝혔고, “수도권으로는 지드래곤이나 로제 등 본인에게 어려운 사람들만 부른다”라고 폭로했다. 비는 “싸이 공연 가면 하도 탈의를 시켜서 이제 ‘흠뻑쇼’ 나가도 안 벗겠다”라고 선언한 뒤 자신의 공연에서는 예외라고 덧붙였다. ‘두 사람’의 8번째 주인공으로는 믿고 듣는 보컬리스트 규현이 자리했다. 지난 1월부터 뮤지컬 공연을 이어가고 있는 규현은 최선의 무대를 위해 금주 중이라고 밝혔다. 규현은 “아예 술이 생각이 안 난다. 약속도 안 잡고 공연 때 말고는 말도 안 하고 집에만 있게 된다”라며 “정말로 소중한 걸 대할 때는 그렇게 되는 것 같다. 이게 우선순위가 되는 순간 다른 건 아예 없어진다”라고 프로페셔널한 면모를 드러냈다.
성시경과 절친이기도 한 규현은 “형 콘서트에서 처음부터 마지막까지 노래를 다 따라 불렀다. ‘내가 이렇게까지 시경이 형을 좋아한다고?’라는 생각이 들면서 스스로에게 화가 났다”라며 남다른 애정을 표했다. 실제로 규현은 즉석에서 반주만 듣고 성시경의 곡 메들리를 완벽하게 들려줬다. 티파니 영이 소녀시대 멤버 중 최초로 ‘더 시즌즈’를 찾아 솔로곡 ‘Summer's Not Over(서머스 낫 오버)’ 무대를 선보였다. 티파닝 영은 “풀 밴드와 함께 라이브 할 수 있는 무대들이 많지 않은데 너무 기쁘다”라며 “‘성시경의 고막남친’에 출연한다니 멤버들도 응원해 줬다”고 밝혔다. 성시경은 소녀시대 데뷔 전의 인연을 언급하며 “같은 피트니스센터에 다닌 적 있는데 소녀시대 그룹명을 듣고 엄청 웃었던 생각이 난다”라고 말했고, 티파니 영도 “저희도 처음엔 조금 당황했었다”고 회상했다.
미국에서 중학교 3학년 때까지 살았다는 티파니 영은 연습생 시절 성시경의 ‘차마’를 열심히 들었다며 “당시 한국말을 잘 모르니까 ‘차마’가 ‘참아’인 줄 알았다. ‘입술을 깨물죠 또 발끝만 보죠’라는 가사가 너무 위로가 됐다”라고 말했다. 티파니 영은 활동명의 뿌리인 소녀시대의 ‘소녀시대’를 매력적인 솔로 버전으로 선보였다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 15일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 비, 규현, 티파니 영, 이채연이 출연했다.
비가 신곡 ‘Feel It (너야)’ 무대를 펼쳤다. 비는 ‘성시경의 고막남친’에서 선보인 ‘Feel It (너야)’이 첫 방송이자 마지막 방송이라며 “요즘 클럽 공연이나 직접 만나는 공연을 많이 한다”고 활동 방향을 밝혔다. 이어 비는 “엔딩 포즈 취하는 게 어색해서 음악방송을 안 하는 것도 있다”고 솔직한 심정을 전했다. 스스로를 ‘KBS의 아들’이라 소개한 비는 데뷔 전 박진영의 급한 호출에 달려가 전 국민의 귀에 익은 KBS 로고송을 불렀다고 밝혔다. 특히 “박진영에 따르면 그 KBS 로고송이 당시 본인 저작권료 1등이었다더라”라고 덧붙였다.
성시경과 비는 싸이 공연 단골 게스트로서 서로 공감대를 나누기도 했다. 성시경은 “나는 서울에서 게스트 하는 게 꿈이다. 먼 지방으로만 부르더라”라며 친한 사이의 고충을 밝혔고, “수도권으로는 지드래곤이나 로제 등 본인에게 어려운 사람들만 부른다”라고 폭로했다. 비는 “싸이 공연 가면 하도 탈의를 시켜서 이제 ‘흠뻑쇼’ 나가도 안 벗겠다”라고 선언한 뒤 자신의 공연에서는 예외라고 덧붙였다. ‘두 사람’의 8번째 주인공으로는 믿고 듣는 보컬리스트 규현이 자리했다. 지난 1월부터 뮤지컬 공연을 이어가고 있는 규현은 최선의 무대를 위해 금주 중이라고 밝혔다. 규현은 “아예 술이 생각이 안 난다. 약속도 안 잡고 공연 때 말고는 말도 안 하고 집에만 있게 된다”라며 “정말로 소중한 걸 대할 때는 그렇게 되는 것 같다. 이게 우선순위가 되는 순간 다른 건 아예 없어진다”라고 프로페셔널한 면모를 드러냈다.
성시경과 절친이기도 한 규현은 “형 콘서트에서 처음부터 마지막까지 노래를 다 따라 불렀다. ‘내가 이렇게까지 시경이 형을 좋아한다고?’라는 생각이 들면서 스스로에게 화가 났다”라며 남다른 애정을 표했다. 실제로 규현은 즉석에서 반주만 듣고 성시경의 곡 메들리를 완벽하게 들려줬다. 티파니 영이 소녀시대 멤버 중 최초로 ‘더 시즌즈’를 찾아 솔로곡 ‘Summer's Not Over(서머스 낫 오버)’ 무대를 선보였다. 티파닝 영은 “풀 밴드와 함께 라이브 할 수 있는 무대들이 많지 않은데 너무 기쁘다”라며 “‘성시경의 고막남친’에 출연한다니 멤버들도 응원해 줬다”고 밝혔다. 성시경은 소녀시대 데뷔 전의 인연을 언급하며 “같은 피트니스센터에 다닌 적 있는데 소녀시대 그룹명을 듣고 엄청 웃었던 생각이 난다”라고 말했고, 티파니 영도 “저희도 처음엔 조금 당황했었다”고 회상했다.
미국에서 중학교 3학년 때까지 살았다는 티파니 영은 연습생 시절 성시경의 ‘차마’를 열심히 들었다며 “당시 한국말을 잘 모르니까 ‘차마’가 ‘참아’인 줄 알았다. ‘입술을 깨물죠 또 발끝만 보죠’라는 가사가 너무 위로가 됐다”라고 말했다. 티파니 영은 활동명의 뿌리인 소녀시대의 ‘소녀시대’를 매력적인 솔로 버전으로 선보였다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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