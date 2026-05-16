비가 신곡 음악방송은 나가지 않는다고 말했다./사진제공=KBS

비가 신곡 음악방송은 나가지 않는다고 말했다./사진제공=KBS

비가 신곡 음악방송은 나가지 않는다고 말했다./사진제공=KBS

티파니 영이 소녀시대 중 처음으로 '더 시즌즈'에 나왔다./사진제공=KBS

배우 김태희 남편이자 가수 비가 음악 방송에 대한 소신을 말했다.지난 15일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 비, 규현, 티파니 영, 이채연이 출연했다.비가 신곡 ‘Feel It (너야)’ 무대를 펼쳤다. 비는 ‘성시경의 고막남친’에서 선보인 ‘Feel It (너야)’이 첫 방송이자 마지막 방송이라며 “요즘 클럽 공연이나 직접 만나는 공연을 많이 한다”고 활동 방향을 밝혔다. 이어 비는 “엔딩 포즈 취하는 게 어색해서 음악방송을 안 하는 것도 있다”고 솔직한 심정을 전했다.스스로를 ‘KBS의 아들’이라 소개한 비는 데뷔 전 박진영의 급한 호출에 달려가 전 국민의 귀에 익은 KBS 로고송을 불렀다고 밝혔다. 특히 “박진영에 따르면 그 KBS 로고송이 당시 본인 저작권료 1등이었다더라”라고 덧붙였다.성시경과 비는 싸이 공연 단골 게스트로서 서로 공감대를 나누기도 했다. 성시경은 “나는 서울에서 게스트 하는 게 꿈이다. 먼 지방으로만 부르더라”라며 친한 사이의 고충을 밝혔고, “수도권으로는 지드래곤이나 로제 등 본인에게 어려운 사람들만 부른다”라고 폭로했다. 비는 “싸이 공연 가면 하도 탈의를 시켜서 이제 ‘흠뻑쇼’ 나가도 안 벗겠다”라고 선언한 뒤 자신의 공연에서는 예외라고 덧붙였다.‘두 사람’의 8번째 주인공으로는 믿고 듣는 보컬리스트 규현이 자리했다. 지난 1월부터 뮤지컬 공연을 이어가고 있는 규현은 최선의 무대를 위해 금주 중이라고 밝혔다. 규현은 “아예 술이 생각이 안 난다. 약속도 안 잡고 공연 때 말고는 말도 안 하고 집에만 있게 된다”라며 “정말로 소중한 걸 대할 때는 그렇게 되는 것 같다. 이게 우선순위가 되는 순간 다른 건 아예 없어진다”라고 프로페셔널한 면모를 드러냈다.성시경과 절친이기도 한 규현은 “형 콘서트에서 처음부터 마지막까지 노래를 다 따라 불렀다. ‘내가 이렇게까지 시경이 형을 좋아한다고?’라는 생각이 들면서 스스로에게 화가 났다”라며 남다른 애정을 표했다. 실제로 규현은 즉석에서 반주만 듣고 성시경의 곡 메들리를 완벽하게 들려줬다.티파니 영이 소녀시대 멤버 중 최초로 ‘더 시즌즈’를 찾아 솔로곡 ‘Summer's Not Over(서머스 낫 오버)’ 무대를 선보였다. 티파닝 영은 “풀 밴드와 함께 라이브 할 수 있는 무대들이 많지 않은데 너무 기쁘다”라며 “‘성시경의 고막남친’에 출연한다니 멤버들도 응원해 줬다”고 밝혔다. 성시경은 소녀시대 데뷔 전의 인연을 언급하며 “같은 피트니스센터에 다닌 적 있는데 소녀시대 그룹명을 듣고 엄청 웃었던 생각이 난다”라고 말했고, 티파니 영도 “저희도 처음엔 조금 당황했었다”고 회상했다.미국에서 중학교 3학년 때까지 살았다는 티파니 영은 연습생 시절 성시경의 ‘차마’를 열심히 들었다며 “당시 한국말을 잘 모르니까 ‘차마’가 ‘참아’인 줄 알았다. ‘입술을 깨물죠 또 발끝만 보죠’라는 가사가 너무 위로가 됐다”라고 말했다. 티파니 영은 활동명의 뿌리인 소녀시대의 ‘소녀시대’를 매력적인 솔로 버전으로 선보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr