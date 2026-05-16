윤보미, 라도 웨딩 화보가 공개됐다./사진=헬렌조 웨딩플랜 SNS

윤보미, 라도 웨딩 화보가 공개됐다./사진=헬렌조 웨딩플랜 SNS

그룹 에이핑크 윤보미, 프로듀서 라도의 웨딩 화보가 공개됐다.16일 윤보미, 라도는 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 결혼식을 올린다. 지난해 12월 결혼 소식을 발표한 두 사람은 9년 열애 끝에 부부가 된다.축가는 에이핑크, 스테이씨, 언차일드가 맡았고 사회는 개그맨 김기리가 진행하는 것으로 알려졌따.이런 가운데, 지난 15일 윤보미, 라도의 웨딩 화보 촬영을 맡았던 사진 작가는 두 사람의 웨딩 화보를 공개했다.공개된 화보 속 두 사람은 흑백 콘셉트부터 음악 작업실, 길거리 등에서 감각적인 분위기를 소화해 눈길을 끌었다. 윤보미는 헤드셋을 끼고 맨발을 드러내는 등의 내추럴한 모습도 이목을 사로잡았다.해당 사진 작가는 "개성 넘치는 두 분의 웨딩 촬영을 함께 할 수 있어 너무 즐거웠다"라며 결혼식 사진도 멋지게 담을 것을 악속했다. 웨딩 업체 역시 SNS에 "긴 시간을 함께 걸어오며서로의 삶에 가장 아름다운 멜로디가 되어준 두 분. 누구보다 행복하고 빛나는 시작이 되기를진심으로 응원하고 축복한다"고 전했다.한편, 1993년생인 윤보미와 1984년생인 라도는 9세의 나이 차이를 넘어 2017년부터 연인 사이로 발전했다. 두 사람은 에이핑크의 ‘내가 설렐 수 있게’ 활동을 계기로 인연을 맺은 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr