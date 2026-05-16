종합격투기 선수 출신 방송인 김동현이 사남매 육아로 명품 시계를 다 팔았다고 고백했다.
15일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '집 비밀번호 빼고 다 보여주는 동현이네 집 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김동현은 "4남매가 사는 집을 보여드리고 싶었다"며 "인위적이지 않은 자연스러운 모습을 보여드리겠다"고 말했다. 현재 아내는 넷째 임신 20주인 상태. 김동현은 ""확실히 넷째라 배가 많이 나왔다"고 이야기했다. 세 아이와 함께 생활하는 현실 육아 일상도 공개됐다. 김동현은 "아이들이 많기 때문에 맛있는 걸 해달라고 요구하지 않는다"며 "요즘 배달 문화가 너무 잘 돼 있다. 셋 키우고 지금도 임신 중인데 요리를 해달라고 하는 건 좀 아니다"라고 말했다.
공개된 집은 그야말로 아이들 중심이었다. 거실에는 장난감과 놀이 공간이 가득했고, 첫째 단우 방에는 클라이밍 시설까지 설치돼 있었다. 김동현은 "어렸을 때 운동은 무조건 많이 해야 한다고 생각한다. 아이들도 스케이트, 펜싱 등을 배우고 있다"고 밝혔다.
특히 눈길을 끈 건 김동현의 금고였다. 제작진이 "돈을 얼마나 많이 버시면 금고까지 있냐"고 놀라자, 김동현은 직접 금고를 열어 보였다. 금고 안에는 UFC 현역 시절 받은 금메달과 아이들의 금반지, 그리고 아내가 결혼할 때 선물한 명품 시계 등이 담겨 있었다. 김동현은 아내가 선물해준 시계를 꺼내며 "이게 제 유일한 명품이다. 결혼할 때 와이프가 선물해준 시계인데 당시 800만원 정도였다"고 설명했다.
이어 "예전에 명품 시계가 세 개 정도 있었다. 생각하는 것보다 훨씬 비싼 시계들이었다. 억 소리 나는"이라며 "첫째 단우 있을 때까지만 해도 유지했는데 둘 낳으면서 한두 개 정리하고 셋 낳는 순간 다 정리했다. 지금은 그럴 여유가 없다"고 솔직하게 털어놨다.
김동현은 "그래도 지금이 더 행복하다. 힘든 순간도 있지만 행복한 순간이 훨씬 많다. 사남매 육아 절대 힘들어하지 않겠다"고 말한 뒤 곧바로 "근데 너무 힘들다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이어 "그래도 시간이 너무 아깝다. 아이들 크는 순간 하나하나가 다 소중하다"며 진심 어린 속마음을 털어놨다.
한편 김동현은 지난 4월 넷째 임신 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 현재 삼남매 육아 중인 그는 곧 네 아이의 아빠가 될 예정이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
15일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '집 비밀번호 빼고 다 보여주는 동현이네 집 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김동현은 "4남매가 사는 집을 보여드리고 싶었다"며 "인위적이지 않은 자연스러운 모습을 보여드리겠다"고 말했다. 현재 아내는 넷째 임신 20주인 상태. 김동현은 ""확실히 넷째라 배가 많이 나왔다"고 이야기했다. 세 아이와 함께 생활하는 현실 육아 일상도 공개됐다. 김동현은 "아이들이 많기 때문에 맛있는 걸 해달라고 요구하지 않는다"며 "요즘 배달 문화가 너무 잘 돼 있다. 셋 키우고 지금도 임신 중인데 요리를 해달라고 하는 건 좀 아니다"라고 말했다.
공개된 집은 그야말로 아이들 중심이었다. 거실에는 장난감과 놀이 공간이 가득했고, 첫째 단우 방에는 클라이밍 시설까지 설치돼 있었다. 김동현은 "어렸을 때 운동은 무조건 많이 해야 한다고 생각한다. 아이들도 스케이트, 펜싱 등을 배우고 있다"고 밝혔다.
특히 눈길을 끈 건 김동현의 금고였다. 제작진이 "돈을 얼마나 많이 버시면 금고까지 있냐"고 놀라자, 김동현은 직접 금고를 열어 보였다. 금고 안에는 UFC 현역 시절 받은 금메달과 아이들의 금반지, 그리고 아내가 결혼할 때 선물한 명품 시계 등이 담겨 있었다. 김동현은 아내가 선물해준 시계를 꺼내며 "이게 제 유일한 명품이다. 결혼할 때 와이프가 선물해준 시계인데 당시 800만원 정도였다"고 설명했다.
이어 "예전에 명품 시계가 세 개 정도 있었다. 생각하는 것보다 훨씬 비싼 시계들이었다. 억 소리 나는"이라며 "첫째 단우 있을 때까지만 해도 유지했는데 둘 낳으면서 한두 개 정리하고 셋 낳는 순간 다 정리했다. 지금은 그럴 여유가 없다"고 솔직하게 털어놨다.
김동현은 "그래도 지금이 더 행복하다. 힘든 순간도 있지만 행복한 순간이 훨씬 많다. 사남매 육아 절대 힘들어하지 않겠다"고 말한 뒤 곧바로 "근데 너무 힘들다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이어 "그래도 시간이 너무 아깝다. 아이들 크는 순간 하나하나가 다 소중하다"며 진심 어린 속마음을 털어놨다.
한편 김동현은 지난 4월 넷째 임신 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 현재 삼남매 육아 중인 그는 곧 네 아이의 아빠가 될 예정이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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