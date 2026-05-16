사진=김동연 유튜븜

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종합격투기 선수 출신 방송인 김동현이 사남매 육아로 명품 시계를 다 팔았다고 고백했다.15일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '집 비밀번호 빼고 다 보여주는 동현이네 집 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김동현은 "4남매가 사는 집을 보여드리고 싶었다"며 "인위적이지 않은 자연스러운 모습을 보여드리겠다"고 말했다. 현재 아내는 넷째 임신 20주인 상태. 김동현은 ""확실히 넷째라 배가 많이 나왔다"고 이야기했다.세 아이와 함께 생활하는 현실 육아 일상도 공개됐다. 김동현은 "아이들이 많기 때문에 맛있는 걸 해달라고 요구하지 않는다"며 "요즘 배달 문화가 너무 잘 돼 있다. 셋 키우고 지금도 임신 중인데 요리를 해달라고 하는 건 좀 아니다"라고 말했다.공개된 집은 그야말로 아이들 중심이었다. 거실에는 장난감과 놀이 공간이 가득했고, 첫째 단우 방에는 클라이밍 시설까지 설치돼 있었다. 김동현은 "어렸을 때 운동은 무조건 많이 해야 한다고 생각한다. 아이들도 스케이트, 펜싱 등을 배우고 있다"고 밝혔다.특히 눈길을 끈 건 김동현의 금고였다. 제작진이 "돈을 얼마나 많이 버시면 금고까지 있냐"고 놀라자, 김동현은 직접 금고를 열어 보였다. 금고 안에는 UFC 현역 시절 받은 금메달과 아이들의 금반지, 그리고 아내가 결혼할 때 선물한 명품 시계 등이 담겨 있었다.김동현은 아내가 선물해준 시계를 꺼내며 "이게 제 유일한 명품이다. 결혼할 때 와이프가 선물해준 시계인데 당시 800만원 정도였다"고 설명했다.이어 "예전에 명품 시계가 세 개 정도 있었다. 생각하는 것보다 훨씬 비싼 시계들이었다. 억 소리 나는"이라며 "첫째 단우 있을 때까지만 해도 유지했는데 둘 낳으면서 한두 개 정리하고 셋 낳는 순간 다 정리했다. 지금은 그럴 여유가 없다"고 솔직하게 털어놨다.김동현은 "그래도 지금이 더 행복하다. 힘든 순간도 있지만 행복한 순간이 훨씬 많다. 사남매 육아 절대 힘들어하지 않겠다"고 말한 뒤 곧바로 "근데 너무 힘들다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 이어 "그래도 시간이 너무 아깝다. 아이들 크는 순간 하나하나가 다 소중하다"며 진심 어린 속마음을 털어놨다.한편 김동현은 지난 4월 넷째 임신 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 현재 삼남매 육아 중인 그는 곧 네 아이의 아빠가 될 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr