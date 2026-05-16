이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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‘나 혼자 산다’ 기안84가 제주도 본가를 찾은 가운데, 어머니와 반려견들의 근황에 속내를 털어놨다.15일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 말미에는 기안84의 제주 생활이 담긴 다음 회차 예고편이 공개됐다.이날 기안84는 어머니가 지내고 있는 제주 집을 찾아 반려견들과 인사를 나눴다. 그는 “작년 겨울쯤 유기견을 데려왔는데 집안 분위기가 훨씬 밝아졌다”며 가족이 된 강아지들에 대한 애정을 전했다.다만 오랜만에 만난 반려견들은 기안84를 어색해하는 반응을 보였고, 어머니는 그런 모습과 상관없이 강아지 자랑에 푹 빠진 모습이었다. 특히 반려견 ‘달콩이’가 6:1 경쟁률을 뚫고 유치원 반장이 됐다는 이야기에 기안84는 웃음을 터뜨렸다.그는 “후보가 6명이나 나왔다더라”며 황당해했고, 이어 “‘친구들과 간식을 나눠 먹는 강아지가 되겠습니다’라는 공약까지 있다더라”고 말해 폭소를 자아냈다.반려견들을 바라보는 어머니의 행복한 모습을 지켜보던 기안84는 솔직한 마음도 꺼냈다.그는 “내가 자식이 있었으면 엄마가 손주 안고 좋아하셨을 텐데 싶어서 기분이 좀 묘했다”면서도 “그래도 엄마가 좋아하시면 된 거다”라고 담담하게 말했다. 이어 “요즘은 참 특이한 시대 같다”고 덧붙였다.한편 기안84는 앞서 방송을 통해 어머니를 위해 제주도 집을 마련해 줬다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 “제주 생활이 좋다고 하셔서 그동안 모은 돈으로 집을 선물했다”고 전했다.또한 어머니는 기안84에게 “기도가 바뀌었다. 이제는 장가 가게 해달라고 기도한다”며 "친구들만 만나면 사위, 며느리, 손자 이야기뿐”이라고 결혼을 언급했고, 기안84는 “간다. 걱정하지 마셔”고 안심시켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr