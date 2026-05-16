사진=MBN '김주하의 데이앤나잇'

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'김주하의 데이앤나잇' 가수 편승엽이 전성기 시절 하루 수입을 밝혔다.16일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 트로트 가수 편승엽이 출연했다.이날 편승엽은 최근 출연한 트로트 서바이벌 프로그램 '무명전설' 비하인드를 공개했다. 그는 "사람들 기억 속에서 점점 잊혀지는 느낌을 받을 때마다 힘들었다. 아직 활동하는 가수라는 걸 보여드리고 싶었다"고 출연 이유를 밝혔다.편승엽은 "사실 젊은 친구들과 경쟁해서 한 라운드라도 이길 거라고 생각하지 않았다"며 "그래서 첫 라운드에서 제 노래를 꼭 들려드리고 싶었다"고 털어놨다. 이어 "제가 수십 년 가수 생활을 했지만 히트곡은 '찬찬찬' 하나다. 그 노래를 다시 각인시켜드리고 싶었다"며 "한 무대 하고 멋지게 내려오려고 했는데 또 올라가게 됐다"고 웃었다.편승엽은 무대에서 가사를 잊는 실수를 하며 아쉽게 탈락했다. 그는 "연습할 때도 가장 혼났던 곡이었다. 틀리면 안 된다는 생각을 너무 하다 보니 순간 가사가 생각 안 났다"면서 "멋지게 떨어지고 싶었는데 불쌍하게 떨어졌다"고 아쉬움을 내비쳤다.무엇보다 시선을 모은 건 전성기 시절 어마어마했던 수입 이야기였다. 편승엽은 "그때는 하루 2500만 원에서 3000만 원 정도 벌었다"며 "지금 잘나가는 후배들 출연료 기준으로 따지면 하루에 1억 원은 훨씬 넘고 2억 원 가까이 될 것"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이에 문세윤이 "그 돈은 어디 갔냐"고 묻자, 편승엽은 허탈하게 웃으며 "저도 모르겠다"고 답해 폭소케 했다.당시 부동산 매매 제안도 많이 받았던 편승엽은 "매일 그렇게 벌다 보니까 늘 계속 벌 줄 알았다. '이게 오를 때까지 어떻게 기다려. 지금 이렇게 버는데' 싶었다"면서 "나쁜 짓은 안 하고 많이 썼다. 어딜가든 내가 돈 쓰는 게 편했다"고 솔직하게 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr