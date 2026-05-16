“님 흔들러 왔다”…‘나는 솔로’ 31기 미리보기, 영숙·경수 ‘최커설’ 확산

이미지 크게보기 사진 = ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’

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‘나는 SOLO’ 31기 방송 초반 공개된 미리보기 영상이 온라인에서 재조명되며 영숙·경수 ‘최커설’까지 이어지고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 방송 초반 공개됐던 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’ ‘31번지 미리 보기 영상’을 두고 “제작진이 이미 결말 힌트를 준 것 아니냐”는 반응이 이어졌다.특히 공개된 영상에서 영숙이 한 남성과 카페 데이트를 하는 장면이 재조명되면서 상대가 경수 아니냐는 추측까지 번지고 있다.시청자들은 해당 장면 속 남성의 체형과 분위기, 당시 영숙이 입고 있던 의상 등을 근거로 들며 “슈퍼 데이트 이후 상황 아니냐”는 해석을 내놓고 있다.현재 방송 흐름상 영숙이 경수에게 적극적으로 호감을 드러내고 있는 만큼, 두 사람이 최종 선택까지 이어지는 것 아니냐는 의견도 적지 않다.무엇보다 영숙의 발언들이 다시 화제가 됐다. 그는 미리 보기 영상에서 “끝날 때까지 끝난 건 아니다”, “난 님을 흔들려고 나온 것도 있다” 등의 말을 남겼고, 일부 시청자들은 이를 두고 “결국 경수를 흔들어 놓는 전개가 나오는 것 같다”는 반응을 보였다.앞서 경수 역시 사전 인터뷰에서 “이상형을 적어보면 영숙 같은 스타일이 많다”고 밝혔던 바 있다. 여기에 영숙 등장 당시 붙었던 ‘사랑은 맹공형’이라는 소개 문구까지 다시 언급되며 온라인 반응은 더욱 달아오르는 분위기다.현재 31기는 경수를 둘러싼 영숙·순자 갈등과 방송 이후 이어진 ‘왕따 논란’까지 겹치며 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 순자가 슈퍼 데이트권 관련 상황 이후 눈물을 보였던 장면과 영숙의 발언이 함께 재확산되면서 시청자 반응도 극명하게 갈리고 있다.네티즌들은 “미리 복선 깔아둔 느낌이다”, “지금 보니 제작진이 다 보여준 셈”, “결국 영숙·경수로 가는 분위기 같다” 등의 반응을 보이고 있다.앞서 방송에서 순자는 극심한 스트레스로 인해 위경련 증세를 보였고, 결국 제작진과 함께 응급실을 찾는 모습까지 공개돼 안타까움을 자아냈다.한편 ‘나는 솔로’ 31기는 최근 순자를 둘러싼 대화 장면 이후 거센 후폭풍을 맞고 있다. 방송에서는 옥순·영숙·정희가 순자에 대한 이야기를 나누는 모습이 담겼고, 이후 시청자 반응도 빠르게 확산됐다.온라인에서는 “순자 너무 안쓰럽다”, “보다가 숨 막혔다”, “분위기가 너무 불편했다”, “한 사람 몰아가는 느낌이었다” 등의 반응이 이어졌다.현재 관련 장면을 둘러싼 갑론을박이 계속되고 있는 가운데, 옥순·영숙·정희가 예정된 라이브 방송에 등장할지에도 관심이 쏠리고 있다. MC 송해나도 자신의 SNS에 해당 장면 영상을 박제하는 등 화제를 모으고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr