사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 유재석이 '태도 논란' 이후 기죽은 양상국에게 뼈 있는 조언을 건넸다.16일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 '쩐의 전쟁 in 창원' 편으로 유재석, 하하, 주우재, 허경환 그리고 양상국, 이선민이 함께했다.이날 유재석은 최근 '태도 논란'으로 뭇매를 맞은 양상국을 보고 "많이 수척해졌네. 살 많이 빠졌네"라고 말했다. 하하는 "많이 놀랐지?"라며 양상국을 걱정했다.양상국은 유재석을 향해 손을 펼치며 "내가 한 번 안아봅시다"라고 말하면서도 다소 기가 죽은 모습을 감추지 못했다. 그는 "고향으로 내려올 뻔했다"고 토로했고, 유재석은 "고향 분들도 약간 마음을 돌렸었다"며 싸늘해진 민심을 전했다.멤버들은 "고향에 달린 플래카드도 내릴 뻔했다"고 표현했고, 유재석은 "스타가 되어갈 때 조심해야 한다. 앞으로 반성하고 그러지 않는 것"이라고 강조했다.한편, 양상국은 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 김해 왕세자 캐릭터로 재치 있는 사투리를 보여주며 제2의 전성기를 맞았다. 그러나 최근 "여자친구를 집에 데려다준 적이 없다" "국민들이 볼 때는 분리수거 안 할 것 같다" 등 가부장적 발언으로 일부 시청자들의 비판을 받았고, 선배 유재석을 향한 무례한 태도도 도마 위에 올랐다.결국 양상국은 "불편하게 해드려 너무 죄송합니다"라고 사과했지만, 이후 TV조선 '조선의 사랑꾼', tvN '놀라운 토요일' 등에서도 과한 리액션을 보여주며 일부 시청자들의 눈살을 찌푸리게 하여 인기에 브레이크가 걸렸다.양상국은 최근 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 예고편에서 무릎을 꿇으며 “사실은 내성적”이라 눈물로 석고대죄까지 한 바. 유재석의 조언 속에 다시 사랑받는 방송인으로 거듭날 수 있을지 귀추가 주목된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr