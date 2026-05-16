한선화, 고윤정과 상처를 공유한다./ 사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

한선화, 고윤정과 상처를 공유한다./ 사진제공= 스튜디오 피닉스·SLL·스튜디오 플로우

한선화가 '배종옥의 친딸' 고윤정과 상처를 공유한다.JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(이하 ‘모자무싸’)에서 변은아(고윤정)는 이준환(심희섭)의 시나리오 ‘무서운 여자’를 비판하며 거절하는 장미란(한선화)에게 “머리 쓰지 마라. 동물적인 매력을 보여달라”며 가차 없는 ‘도끼질’을 날렸다. 당시 장미란은 날카로운 직언에 불쾌해하면서도 부정할 수 없는 진실에 마음이 움직였다. 이후 밤바다에 동행해 함께 춤을 추며 “사람을 착륙하게 하는 힘이 있다”는 변은아를 향한 특별한 신뢰를 고백했다.16일 방송되는 '모자무싸' 9회에서는 머리보다 가슴이 앞서는 뜨거운 영혼의 소유자 장미란, 그런 그녀의 방황하는 진심을 묵묵히 받아내는 변은아의 워맨스가 담긴다.화려한 스타의 삶 이면에 숨겨진 외로움과 연기라는 작업이 남긴 정서적 허기 때문에 허공을 떠돌던 장미란은 자신만의 ‘관제탑’이 되어준 변은아에게 그동안 어디에도 털어놓지 못한 속내를 꺼내 보인다. 감정의 과잉 상태에서 붕 떠 있는 장미란이 변은아라는 안식처에 무사히 착륙할지 이목이 쏠린다.공개된 사진 속에는 무언가 속상한 일이 있는 듯 잔을 기울이는 장미란, 그런 그녀를 안쓰러운 눈빛으로 지켜보는 변은아의 모습이 담겼다. 이 관계성이 흥미로운 지점은 두 사람을 관통하는 ‘엄마 오정희(배종옥)’라는 존재다. 오정희의 숨겨진 친딸이라는 비밀을 간직한 변은아와 오정희의 의붓딸로 엄마의 그림자에 가려져 인정받으려 애썼던 장미란의 관계는 그 자체로 시한폭탄 같다.제작진은 “변은아와 장미란이 진솔한 대화를 나눈다”라며 “엄마 오정희라는 공통분모 아래서 각자의 상처를 공유한 이들이 앞으로 어떤 관계성을 쌓아 나갈지 기대 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr