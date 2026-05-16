유재석, 주우재가 팔씨름을 벌인다./사진제공=MBC

유재석, 주우재가 팔씨름을 벌인다./사진제공=MBC

유재석과 ‘창원 뼈다귀’ 주우재 팔씨름 대결이 펼쳐진다.16일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘쩐의 전쟁 in 창원’ 편으로 꾸며진다. 유재석과 주우재가 경상남도 창원 시민들의 뜨거운 응원 속 팔씨름 단판 승부를 벌인다.고향 창원에서 추억의 음식 밀면을 먹은 주우재는 ‘창원의 아들’ 타이틀을 걸고 계산을 요구하는 형들의 몰이에 유재석에게 도전장을 내민다. 이에 ‘수유리 장작’ 유재석과 ‘창원 뼈다귀’ 주우재의 빅매치가 성사된다. 주우재는 “제가 생각보다 힘이 있다”며 주먹을 불끈 쥐고, 유재석은 갈라진 전완근을 뽐낸다.촌놈들은 흥미진진하게 승부를 지켜본다. 하하는 “이러다가 뼈 부러진다”라며 과열된 분위기를 진정시키고, 양상국은 “의외로 막상막하네. 우재가 아예 힘이 없는 줄 알았는데”라며 뜻밖의 접전에 놀란다. 가게 밖에서는 창원 시민들의 열렬한 장외 응원도 이어진다. 유재석은 ‘메뚜기 춤’으로 팬서비스에 나선다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr