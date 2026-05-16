'닥터 섬보이'가 유쾌한 웃음과 따뜻한 공감을 앞세워 시청자들을 찾는다./사진=ENA 방송 화면 캡처

'닥터 섬보이'가 유쾌한 웃음과 따뜻한 공감을 앞세워 시청자들을 찾는다./사진=ENA 방송 화면 캡처

'닥터 섬보이'가 유쾌한 웃음과 따뜻한 공감을 앞세워 시청자들을 찾는다./사진=ENA 방송 화면 캡처

ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'가 유쾌한 웃음과 따뜻한 공감을 앞세워 시청자들을 찾는다.다음 달 1일 첫 방송되는 '닥터 섬보이' 측은 15일 편동도 보건지소의 파란만장한 일상이 담긴 메인 예고편을 공개했다.'닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 섬 편동도에 발령된 공중보건의 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 펼치는 메디컬 휴먼 로맨스다. 외딴섬에서 만난 두 사람이 사연 많은 주민들과 함께 사람을 살리고 사랑을 배워가는 과정을 그린다. 카카오페이지·카카오웹툰에서 연재된 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 하는 작품으로, '소년시대', '열혈사제' 등을 연출한 이명우 감독이 메가폰을 잡았다. 여기에 김지수 작가가 집필에 참여해 기대를 더한다.공개된 메인 예고편은 편동도로 발령받은 도지의의 보건지소 입소기로 시작된다. 평화로워 보이던 섬은 24시간 이어지는 민원과 응급 상황으로 순식간에 아수라장으로 변하고, 넘어지고 부딪히는 전쟁 같은 일상이 펼쳐진다.군인과 의사, 공무원의 경계에서 혼란을 느끼는 도지의 곁에는 육하리가 함께한다. "'원래 선이라는 게 확실히 넘어야 돼요. 사람을 구하려면'"이라고 말하는 육하리와 "'선생님이 한번 해보자면서요'"라며 마음의 문을 여는 도지의의 변화가 설렘을 자아낸다.여기에 각자의 이유로 바다와 환자를 두려워하는 지소 사람들의 사연도 궁금증을 더한다. "'여기 섬사람들은 아플 때 믿을 구석이 선생님들뿐이에요'"라는 육하리의 말처럼, 편동도에서 성장해갈 이들의 이야기에 관심이 쏠린다.'닥터 섬보이' 주연을 맡은 이재욱과 신예은은 1998년생 동갑내기 배우다. 이재욱은 지난해 12월 종영한 KBS2 '마지막 썸머'의 주연으로 활약했지만, 해당 작품은 1‰대 시청률로 아쉽게 막을 내렸다. 이후 약 반년 만에 차기작으로 돌아오는 가운데, 첫 방송을 앞두고 오는 18일 육군 현역 입대까지 앞두고 있어 관심이 집중된다.'닥터 섬보이'는 6월 1일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr