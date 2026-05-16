환희 모친이 눈물을 쏟았다./사진제공=KBS

환희 모친이 눈물을 쏟았다./사진제공=KBS

가수 환희가 74세 어머니와 단둘이 생애 첫 제주 여행에 나선다.16일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 여행 한번 가본 적 없는 어머니를 위해 특별한 제주 여행을 준비한 환희의 이야기가 공개된다.이날 환희는 74년 만에 처음으로 비행기를 타는 어머니를 위해 ‘특급 가이드’로 변신한다. “비행기 탈 때는 신발을 벗어야 한다”, “이륙할 때 고개를 숙여야 연료가 절감된다”는 엉뚱한 장난으로 긴장한 어머니를 놀리며 ‘장난꾸러기 막내아들’ 면모를 드러낸다. 그러나 화기애애한 분위기도 잠시, 제주 공항에 도착한 어머니는 갑작스럽게 눈물을 쏟는다.환희는 어머니를 위해 탁 트인 제주 바다와 유채꽃밭 나들이를 준비한다. 난생처음 마주한 제주 풍경 앞에서 연신 감탄을 쏟아내던 어머니는 마치 소녀처럼 순수한 모습을 드러낸다. 지켜보던 환희도 처음 보는 어머니의 모습에 뭉클한 마음을 감추지 못한다.훈훈한 분위기도 잠시, 식당에서 예상치 못한 위기가 찾아온다. 평소 아들에게 흐트러진 모습을 보이기 싫어 약 10년간 마주 앉아 식사한 적 없던 어머니가 이번에도 겸상을 거부한 것. 식당에 들어서자마자 자리를 박차고 일어난 어머니와 이를 붙잡는 환희 사이 아슬아슬한 실랑이가 이어졌다고 해 이목이 쏠린다.여행 첫날 밤에도 예측 불허 상황은 계속된다. 숙소에 도착한 어머니가 갑작스럽게 복통을 호소하자 환희는 늦은 밤 약을 구하기 위해 제주 거리를 전력 질주한다. 어렵게 약을 구해 숙소로 돌아온 환희는 예상과 전혀 다른 어머니의 모습에 당황을 감추지 못했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr