사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는솔로' 30기에서 많은 서사를 쌓고 결국 최종커플, 현실커플이 된 영수와 옥순이 럽스타그램을 공개해 눈길을 끈다.최근 영수는 자신의 인스타그램에 "해방촌에서 우리 둘 첫 스냅"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 영수는 옥순과 함께한 모습이다. 영수는 옥순과 함께 골목 담벼락 앞에 기대 서서 서로를 바라보며 미소 짓고 있다.햇빛이 부드럽게 내려앉은 공간에서 두 사람은 데님 셔츠와 재킷을 맞춰 입은 듯한 톤으로 자연스럽게 어우러지고 옥순은 화이트 톤의 원피스에 가벼운 재킷을 걸친 채 영수의 팔에 손을 올리며 편안한 분위기를 만든다. 이어 하얀 벽과 붉은 장미가 어우러진 담장 앞에서는 고개를 가까이 기울인 채 웃는 모습이 담기며 담백한 배경과 두 사람의 표정이 조용히 이어진다.또 다른 사진에서는 나란히 앉아 아이스크림을 들고 서로를 바라보며 웃고 있고, 자연스럽게 팔을 두른 자세와 가까운 거리감이 편안한 분위기를 더한다. 마지막으로 나무가 드리운 산책로 위에서 두 사람은 손을 맞잡은 채 뒤돌아보며 웃는 모습이 담기고 부드러운 햇살과 초록빛 풍경이 겹치며 전체적인 장면이 한층 따뜻하게 이어진다.이를 본 팬들은 "두분 너무 아름다우세요" "두 분을 만날 수 있어서 팬으로써 너무 행복했던 시간이었어요" "너무 예뻐" "세상 스윗했던 영수님 그리고 천사 옥순님" "와 멋있고 이쁘다" "청춘물 주인공이세요" 등의 반응을 보였다. 댓글 중 영수의 여자친구인 옥순의 "자기 진짜 소설 영화 남자주인공같아....!!!!! 옥순은 복도 많지...!!!"라는 사랑스러운 멘트도 눈길을 끈다.현재 '나는솔로' 31기가 방송되고 있는 가운데 31기 영숙, 옥순, 정희가 순자가 들리게 다른 방에서 순자 이야기를 하며 이른바 '투명인간' 취급을 했다는 의혹이 불거져 또 한번 '왕따의혹'에 휩싸였다. MC인 송해나는 "너무 여자 놀이 보기 좋지 않다"고 했으며 데프콘도 "영숙, 정희, 옥순 방송 보면 순자한테 빨리 사과해라"라며 "세 분 실망이다"고 말했다.심지어 SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서 공개한 '이거 맞아요? 언니들 기싸움에 너덜너덜해진 영수♥옥순 (ft.실드 포기 선언)' 영상에 등장한 지난 기수 30기 옥순과 영수 커플 역시 31기 사태에 대해 "쉴드 불가"라고 밝혀 충격을 자아냈다. 특히 30기 옥순은 "저건 진짜 아니다"며 "30기 때는 마음이 편했던 게 저희는 위층 아래층이었다"고 밝혔다. 이어 30기 옥순은 "사실 한번 올라가려다가 몇 번 말았던 적이 있다"며 "무슨 얘기도 안 듣고 싶었더라 좋은 얘기든 안 좋은 얘기든 그냥 스트레스받고 싶지 않아서 안 올라간 적이 있었는데 여기는 그게 안 되는 것 같다"고 밝혔다.한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했고 현재 두 사람은 최근 SBS 플러스 예능 '선배의 참견' 커플 MC로 나서 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr