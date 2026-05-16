방송인 유재석이 아이들 앞에서 사회적 체면이 무너졌다. / 사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?' 멤버들이 경상도 창원을 찾는다. / 사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 유재석이 창원 자부심에 차오른 주우재에게 금지어를 설정하며 제지에 나선다. 한편 현재 '놀면 뭐하니?'에 출연 중인 양상국은 최근 무례한 발언으로 도마 위에 올랐다.16일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 주우재의 고향이자 하하가 어린 시절을 보냈던 경상남도 창원에서 쩐의 전쟁 시리즈가 펼쳐진다. 앞서 양상국의 고향 김해와 허경환의 고향 통영을 여행했던 주우재는 드디어 자신의 고향인 창원에 도착해 의욕을 불태운다.그 가운데 창원에서 6년간 초등학교, 중학교를 다녔던 하하가 "우재는 창원을 잘 모른다. 집, 학교만 왔다 갔다 한 애가 뭘 알겠냐"라며 주우재를 도발한다. 유치원부터 초·중·고, 재수학원까지 20년 넘게 창원에서 거주한 주우재는 "나는 다르다. 창원 엘리트 코스(?)를 밟았다"고 자신 있게 말한다.하지만 막상 모교인 초등학교를 방문한 주우재는 후배들이 자신보다 드론 카메라에 더 열광하자 "선배를 못 알아보네"라며 씁쓸한 표정을 짓는다. 결국 유재석은 창원 자부심에 차오른 주우재에게 금지어를 설정하며 그를 제지한다.창원에서 펼쳐지는 쩐의 전쟁은 이날 오후 6시 30분에 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr