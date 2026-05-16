방송인 신동엽이 한영애에게 허리를 숙였다. / 사진=텐아시아DB

방송인 신동엽이 한영애에게 허리를 숙였다. / 사진제공=KBS

신동엽이 '40년 전 은인' 한영애와 대면한다.16일 방송되는 KBS2 예능 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 756회는 올해로 데뷔 50주년을 맞이한 '소리의 마녀' 한영애 편으로 꾸며진다. 이를 위해 소향, 정인, 정동하, 고훈정X이창용, 서도밴드, 도원경이 출격한다.이런 가운데 MC 신동엽이 한영애에게 "선배님께 큰 빚을 졌다"라면서 40년 전 뜻밖의 인연을 공개한다. 신동엽은 "고등학교 방송반 당시 축제에 전인권 선배님을 섭외하러 갔었다. 당시 옆에 계시던 한영애 선배님께서 '나도 하겠다'며 선뜻 나서주셨다. 고등학교 축제에 무려 노개런티로 출연해 주신 거다. 이 은혜를 평생 잊지 못하고 있다"면서 감사의 마음을 전한다. 이어 신동엽은 한영애를 향해 허리를 숙여 감사 인사를 덧붙인다.한영애는 "나도 당시가 기억난다"면서 흐뭇한 미소로 화답한다. 그는 "지금도 고등학교 축제에 가서 노래를 하고 싶은데 안 불러주신다"며 아쉬워한다. 장난기가 발동한 신동엽은 "그건 교장 선생님도 조금 어려워하실 것 같다"라고 너스레를 떨어 한영애를 웃게 만든다. 신동엽은 "잊지 못할 1987년 고2 가을이었다. 다시 한번 이 자리를 빌려 감사드린다"라고 거듭 감사를 건넨다.한편, 1971년생 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 한영애는 1955년생으로 미혼이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr