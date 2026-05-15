한가인 / 사진 = 여우곰채널 SNS

배우 한가인(44)이 나이가 믿기지 않는 동안 미모로 새색시 비주얼을 뽐냈다.14일 여우곰채널 공식 SNS에는 '경복궁 한복대표들 등장에 초특급 난리난 상황. 여우곰채널 X 자유부인 한가인 콜라보'라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다. 공개된 사진에서 한가인은 단정하게 쪽진 머리와 순백의 한복을 매치해 단아한 매력을 과시했다.특히, 한국화가 그려진 병풍을 배경으로 얌전히 앉은 채 카메라를 응시하는 한가인의 모습이 눈길을 끌었다. 이날 한가인은 한복에 걸맞는 수수한 메이크업과 머리에 긴 비녀를 꽂은 스타일링은 전통 혼례의 한 장면을 연상케해 많은 이들의 감탄을 자아냈다.해당 사진을 본 팬들은 "합성인 줄 알았다", "조선시대에서 타임슬립한 미모", "역대급 여신 비주얼" 등 그의 변함없는 아름다움에 찬사를 쏟아냈다.한편, 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr