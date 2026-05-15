'1박 2일' 시즌4 새 멤버로 합류하는 배우 이기택 / 사진=텐아시아DB

'1박 2일' 시즌4 새 멤버로 합류하는 배우 이기택 / 사진제공=키이스트

배우 이기택이 '1박 2일' 시즌4 새 멤버로 합류한다. 한편 이기택은 지난 4월 종영한 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 배우 한지민을 짝사랑하는 신지수 역을 맡아 열연했다.15일 소속사 키이스트 측은 "이기택이 KBS2 '1박 2일' 시즌4에 고정으로 출연한다"고 밝혔다. 이기택은 "전국 곳곳을 누비며 각 지역의 매력을 알리고, 많은 분께 오랫동안 사랑받아 온 국민 예능 프로그램 '1박 2일' 시즌4에 함께하게 되어 진심으로 감사하고 영광스럽게 생각한다"라며 "아직 부족한 점이 많지만, 선배님들께 많이 배우고 호흡하면서 프로그램에 빨리 녹아들어 시청자분들께 즐거움을 드릴 수 있도록 열심히 하겠다"고 말했다.모델로 데뷔한 이기택은 2020년 웹드라마 '두 여자의 위험한 동거-인서울2'를 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 '악마판사', '나의 해피엔드', '나미브' 등에 출연하며 필모를 쌓았다. 최근에는 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 거침없는 연하남 신지수 역을 맡아 한지민을 향한 직진 로맨스를 보여줬다.현재 이기택은 지난 8일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집'에서 차승원의 보조 셰프로 변신해 활약 중이다. 또 SBS 신규 예능 '법륜로드 : 스님과 손님'의 공개도 앞두고 있다. 예능 기대주로 떠오르고 있는 이기택이 '1박 2일' 시즌4에 합류에 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr