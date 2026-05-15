배우 송지효가 어머니 얼굴을 공개했다./사진=텐아시아DB, '송지효 JIHYO SSONG'

지난 14일 유튜브 채널 '송지효'를 통해 배우 송지효의 모친이 최초 공개됐다. / 사진='송지효' 영상 캡처

배우 송지효(44)가 모친이 얼굴을 최초로 공개했다.지난 14일 유튜브 채널 '송지효 JIHYO SSONG'에는 '김복준 드디어 만난 나의 이상형, 쏭마카세'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 송지효는 자신의 이상형으로 꼽아온 범죄학자 김복준 교수를 초대해 직접 만든 요리를 대접하며 특별한 시간을 가졌다.송지효는 자신의 어머니를 깜짝 공개했다. 그는 "저희 어머니께서도 선생님 건강을 기원하신다"며 어머니가 직접 보내온 영상 메시지를 공개했다.공개된 영상 속 송지효의 모친은 눈만 드러낸 채 인사했다. 그는 "교수님 저 지효 엄마예요. 너무 보고 싶었거든요. 정말 팬이에요. 늘 건강하세요"라며 김 교수를 향한 '찐팬' 면모를 보였다.이에 김 교수는 "박여사님 고맙습니다"라고 화답했다. 송지효는 "엄마가 너무 민망해하셔서 얼굴은 안 나오고 목소리만 나왔다"고 설명했다.최초 공개된 송지효의 모친에 누리꾼들의 반응도 뜨거웠다. 해당 영상에는 "눈만 봐도 예쁘시다", "송지효 미모가 어머니를 닮았다", "모녀가 나란히 김복준 교수 팬이라니 귀엽다" 등 댓글이 달렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr