가수 거미(왼쪽), 배우 조정석. / 제공=씨제스엔터테인먼트, JS컴퍼니

조정석 / 사진 = 청계산댕이레코즈 유튜브 채널

배우 조정석이 두 딸의 외모를 언급했다.15일 조정석은 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'를 통해 라이브 방송을 진행했다. 공개된 영상에서 조정석은 "첫째는 유치원 가고 둘째는 자고 있다. 여러분들과 잠깐 소통하고 싶어서 켜봤다"고 말문을 열었다.이날 조정석은 아이들의 얼굴을 공개하지 않는 이유에 대해 입을 열었다. 그는 "아이들이 아직 너무 어리지 않냐. 아이들의 프라이버시도 있다고 생각한다"며 "아이들이 좀 크면 의사에 따라 (공개 여부를) 결정할 예정이다"고 설명했다.조정석은 "(아이들이) 누구를 더 많이 닮았냐"는 누리꾼의 질문에 "첫째가 저를 많이 닮았다. 그래서 둘째는 은근히 거미 씨를 닮기를 기대했다. 그런데 둘째가 태어나고 보니 첫째보다 저를 더 닮았다. 그냥 나다. 진짜 깜짝 놀랐다"고 말해 웃음을 안겼다.그는 "우리 집은 조정석이 셋, 거미가 하나다. 거미 씨가 서운해할 줄 알았는데 아니더라. 되게 좋아하더라"며 단란한 가족의 근황을 전했다. 이어 조정석은 "둘째는 아직 어려서 잘 모르겠는데 첫째는 제 성격을 닮았다"며 "둘째가 거미 씨 같은 성격같다. 얼굴은 난데 너무 신기하다"고 덧붙였다.한편, 조정석은 2018년 가수 거미와 결혼해 2020년 첫 딸을 품에 안았다. 이후 지난 1월 둘째 딸을 출산해 슬하에 2녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr