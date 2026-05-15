가수 겸 배우 아이유가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

사진=SBS 라디오 '에라오' 공식 유튜브 채널

사진=SBS 라디오 '에라오' 공식 유튜브 채널

가수 아이유의 평소 식습관과 관련된 일화가 전해져 눈길을 끌고 있다.최근 SBS 라디오 '에라오' 공식 유튜브 채널에는 '유민상의 배고픈 라디오' 비하인드 영상이 게시됐다. 해당 영상은 지난 6일 진행된 녹음의 뒷이야기를 담은 것으로, 손준호와 김소현이 출연해 아이유와 만났던 당시 상황을 언급했다.손준호는 과거 아이유의 옆자리에서 분장을 받았던 기억을 떠올렸다. 그는 당시 아이유에게 "안녕하세요, 팬입니다"라고 인사를 건넸고, 이에 아이유가 "예~"라고 답했다고 밝혔다. 손준호는 "저 혼자 '왜 나한테 쑥스러워하지?' 생각했다"며 팬으로서 가졌던 마음을 드러내 웃음을 유발했다.이어 손준호는 아이유의 독특한 식사 방식에 대해 설명했다. 그는 "식사 시간이 됐는데 식사를 안 하셨던 것 같다. 저는 옆에서 분장을 받으니 볼 수밖에 없었는데, 김밥을 계속 30분 이상 오물오물 계속 드시더라"라고 회상했다.그는 아이유의 마른 체구와 체중을 언급하며 "'생각보다 많이 드시는구나' 싶었는데, 일어나서 나가시고 자리를 보니 김밥이 그대로 있더라. 한 알을 넣고 계속 씹으셨던 거다"라고 말하며 당시 느꼈던 놀라움을 전했다.연예계에서 소식가로 잘 알려진 아이유는 본인의 유튜브 채널을 통해 현재 44kg의 몸무게를 유지하고 있다고 밝힌 바 있다. 최근 유튜브 '유인라디오'에 출연했을 당시에도 "오늘 사과, 블루베리 먹었다"며 적은 점심 식사량을 언급해 화제를 모으기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr