제이쓴, 준범 / 사진 = 제이쓴 SNS

방송인 제이쓴이 스승의 날을 맞아 깜짝 서프라이즈를 준비해 웃음을 안겼다.15일 제이쓴은 자신의 SNS에 '스승의 날'이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 제이쓴은 대왕 카네이션이 달린 티셔츠를 입고 아들 준범 군의 어린이집을 찾았다. 이날 아들 준범 군 역시 등에 커다란 카네이션을 달고 환하게 미소 짓는 모습이 담겨 사랑스러움을 더했다.해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "스승의 은혜 얼마나 높은 건지 감도 안 오네", "아들 육아에 진심이다", "엄마가 코미디언인 집은 스승의 날도 재밌네" 등 제이쓴 홍현희 부부의 유쾌한 육아법에 폭소를 터뜨렸다.한편 제이쓴은 2018년 코미디언 홍현희와 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 이들 가족은 현재 압구정에 위치한 아파트에 거주 중인 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr