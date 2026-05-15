유인식 감독이 '원더풀스'의 배경을 1999년으로 설정한 이유를 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

'원더풀스'는 아날로그 시대의 특성을 활용했다. / 사진제공=넷플릭스

유인식 감독이 '원더풀스'의 시대적 배경을 1999년 세기말로 선택한 이유를 공개했다.15일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'를 연출한 유인식 감독을 만났다. '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연했다.유인식 감독은 '원더풀스'의 시대적 배경을 1999년 세기말로 선택한 이유로 당시 'Y2K' 종말론을 언급했다. 그는 "당시 2000년이 되면 종말이 온다는 루머를 믿는 사람이 많았다"며 "종말에 대한 공포로 그릇된 믿음을 만들어낸 인물들이 해성시를 위협하는 설정과 모지리들이 세상을 구한다는 이야기가 이 시대에 잘 어울리겠다고 생각했다"고 밝혔다.당시 스마트폰이 없어 소통의 한계가 있었던 면도 중요한 이유 중 하나다. 유 감독은 "지금 종말론이 나오면 사람들이 SNS에 올려서 '이게 맞냐' 이런 얘기들을 할텐데 그 시대는 그렇지 않다"고 말했다. 그러면서 "소통에 한계가 있는 아날로그적인 장치가 필요했다"고 덧붙였다.'원더풀스'는 15일 넷플릭스에서 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr