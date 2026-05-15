차은우는 '원더풀스'에서 미스터리한 인물 이운정을 연기한다. / 사진=텐아시아DB, 넷플릭스

탈세 논란에 휩싸였던 차은우는 '원더풀스'에 예정된 분량으로 등장한다. / 사진제공=넷플릭스

'원더풀스' 유인식 감독이 가수 겸 배우 차은우 탈세 논란과 관련해 판단은 시청자의 몫이라고 언급했다.15일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'를 연출한 유인식 감독을 만났다. '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연했다.차은우는 염력을 사용하는 의문의 해성시청 공무원 이운정 역을 맡았다. 유인식 감독은 "인물이 갖고 있는 미스터리함이 극 초반부를 끌고가는 동력이다. 차은우가 그 이미지에 꼭 맞는 배우여서 러브콜했다"고 털어놨다.촬영은 잘 끝났지만, 드라마 편집 마무리 시점에 차은우의 탈세 관련 논란이 불거졌다. 차은우는 탈세 논란 후 추징금 130억 원을 납부했다. 주연 배우의 이같은 논란에 유 감독은 "곤혹스럽지 않았다고 하면 거짓말이다"라면서도 "차은우의 비중을 줄이지는 않았다. 연출자로서 이 작품의 완성도를 최우선으로 생각했다"고 말했다. 그러면서 "그 결정이 적합했는지는 시청자에게 판단 받고 싶다. 연출자로서 내릴 수 있는 최선의 결정이었다"고 소신을 밝혔다.'원더풀스'는 15일 넷플릭스에서 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr