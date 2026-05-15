차은우는 '원더풀스'에서 미스터리한 인물 이운정을 연기한다. / 사진=텐아시아DB, 넷플릭스
차은우는 '원더풀스'에서 미스터리한 인물 이운정을 연기한다. / 사진=텐아시아DB, 넷플릭스
'원더풀스' 유인식 감독이 가수 겸 배우 차은우 탈세 논란과 관련해 판단은 시청자의 몫이라고 언급했다.

15일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 '원더풀스'를 연출한 유인식 감독을 만났다. '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 코믹 어드벤처 시리즈다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙 등이 출연했다.
탈세 논란에 휩싸였던 차은우는 '원더풀스'에 예정된 분량으로 등장한다. / 사진제공=넷플릭스
탈세 논란에 휩싸였던 차은우는 '원더풀스'에 예정된 분량으로 등장한다. / 사진제공=넷플릭스
차은우는 염력을 사용하는 의문의 해성시청 공무원 이운정 역을 맡았다. 유인식 감독은 "인물이 갖고 있는 미스터리함이 극 초반부를 끌고가는 동력이다. 차은우가 그 이미지에 꼭 맞는 배우여서 러브콜했다"고 털어놨다.

촬영은 잘 끝났지만, 드라마 편집 마무리 시점에 차은우의 탈세 관련 논란이 불거졌다. 차은우는 탈세 논란 후 추징금 130억 원을 납부했다. 주연 배우의 이같은 논란에 유 감독은 "곤혹스럽지 않았다고 하면 거짓말이다"라면서도 "차은우의 비중을 줄이지는 않았다. 연출자로서 이 작품의 완성도를 최우선으로 생각했다"고 말했다. 그러면서 "그 결정이 적합했는지는 시청자에게 판단 받고 싶다. 연출자로서 내릴 수 있는 최선의 결정이었다"고 소신을 밝혔다.

'원더풀스'는 15일 넷플릭스에서 공개됐다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지