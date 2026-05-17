고영배가 행사에 참석해 브이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

고영배가 '톡파원 25시' 게스트로 출연한다. / 사진제공=JTBC '톡파원 25시'

'톡파원 25시'의 5월 18일 방송에서는 마카오 여행 꿀팁이 소개된다. / 사진제공=JTBC '톡파원 25시'

밴드 소란의 보컬 고영배가 특유의 재치 넘치는 입담으로 '톡파원 25시' 분위기를 달군다. 고영배는 입담 때문에 노래 실력이 묻힌다는 너스레를 떨어 모두를 폭소케 했다.오는 18일 방송되는 JTBC '톡파원 25시'에서는 마카오를 비롯해 스페인 팜플로나·마드리드, 일본 도쿄의 테마별 벚꽃 투어가 공개된다. 이날 방송에는 신곡 '딜리버리'로 컴백한 소란의 고영배가 게스트로 출연한다.고영배는 스튜디오에서 특유의 유쾌한 토크 감각으로 웃음을 안긴다. 그는 "입담이 너무 좋아 노래 실력이 묻힌다고 팬들이 아쉬워한다"고 농담을 던진다. 또한 "다른 팀이 10곡 할 때 저는 8곡 정도밖에 못 한다"며 공연 중 토크 비중이 커진 일화를 털어놔 현장을 웃음바다로 만든다.이날 방송에서는 신청자의 여행 계획을 대신 체험해보는 '톡파원GO' 코너를 통해 마카오 여행 정보도 소개된다. 이번 여행은 6살 딸부터 60대 부모님까지 함께 떠나는 3대 가족 여행 콘셉트로 꾸며진다.그 중 마카오 대표 공연으로 꼽히며 최대 약 4000명이 관람한다는 '하우스 오브 댄싱 워터'가 소개됐다. 양세찬은 "정말 대단한 공연"이라며 직접 관람했던 경험을 전한다. 화려한 공중 퍼포먼스와 액션 영화 같은 무대 연출에 이찬원 역시 "라스베이거스 같다"며 감탄을 쏟아낸다.이와 함께 현지 인기 맛집과 숨은 포토 스폿 등 실용적인 여행 정보도 공개된다. 전현무가 1시간 30분이나 직접 긴 대기 끝에 맛봤다는 현지 맛집부터 관광객들에게 잘 알려지지 않은 성 바울 성당 유적 인증샷 명당까지 다양한 마카오 여행 팁이 시청자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.'톡파원 25시'는 생생한 세계 각국의 현지 영상도 살펴보고 화상앱을 통해 다양한 톡파원들과 깊이 있는 토크도 나눠보는 여행 프로그램이다.고영배의 입담과 함께하는 세계 랜선 여행은 오는 18일 오후 8시 50분 JTBC '톡파원 25시'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr