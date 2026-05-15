규현이 뮤지컬 공연 중 자기관리에 집중하고 있다. / 사진=텐아시아DB

규현이 링거 투혼에도 완성도 높은 무대를 선보인다. / 사진제공=KBS

가수 규현이 뮤지컬 공연을 위해 술을 끊었다고 고백했다.15일 방송되는 KBS 2TV 예능 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 규현, 비, 이채연, 티파니 영이 출연해 무대를 꾸민다. 규현은 듀엣 코너 '두 사람'의 여덟 번째 게스트로 출연한다.규현은 뮤지컬 '데스노트'에 출연 중이다. 최근 43회 공연을 마친 뒤 링거 투혼까지 불사해 무대를 준비한 것으로 알려졌다. 규현은 "라이브가 안 나올까봐 떨렸다"고 말했지만 완성도 높은 무대로 놀라움을 자아낸다.애주가로 알려진 규현은 뮤지컬 스케줄 소화를 위해 술을 끊었다고 밝힌다. 규현은 앞서 출연한 예능 '신서유기'에서 '조정뱅이'라는 별명을 얻기도 했다. 좋아하는 술을 끊어낸 그의 철저한 자기관리가 이목을 모은다. 성시경의 수록곡도 꿰뚫고 있다는 규현은 즉석에서 주어지는 랜덤 코드에도 깔끔한 라이브를 해냈다. '명품 발라더'라 불리는 선후배 케미는 방송에서 확인할 수 있다.‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr