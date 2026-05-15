사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

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'차린건 쥐뿔도 없지만' 박지훈이 단종 연기 후 여운을 드러냈다.15일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'은 배우 박지훈 편으로 '내 마음속에 즈언하'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박지훈은 연기 몰입에 대한 이야기했다. 이영지가 "배역에 완전히 몰입했다고 느끼는 순간은?"이라고 묻자, 그는 "아쉬운 점은 항상 있지만, 굳이 모니터링을 안 해도 될 때 최선이었구나 생각한다"고 밝혔다.박지훈은 '약한영웅' 마지막 창문 장면을 언급하며 "그 장면은 정말 모든 걸 다 쏟아부었다. 모니터링할 힘도 없어서 촬영 끝나고 구석에 계속 앉아 있었다. 더 이상 뽑아낼 게 없다는 느낌이었다"고 회상했다. 이영지는 "그 장면 때문에 직접 OTT를 결제해서 끝까지 다 봤다"며 팬심을 드러냈다."세조가 꿈에 나타나면 하고 싶은 말"을 묻자, 박지훈은 "천하의 못된, 자신의 욕심 때문에 그 어린 아이를 어찌하여"라며 분개했다. 그러면서 "단종 역할을 연기하며 '정말 잘 표현했다면 단종이 꿈에 한 번만 나와서 미소 지어주면 좋겠다'고 생각했다"고 털어놨다.이어 영화 '세상 참 예쁜 오드리'를 찍을 당시 실제 할머니가 치매를 앓고 있었다고 고백하며 "작품 속 어머니가 알츠하이머에 걸리는 내용이었는데, 촬영하면서 할머니를 떠올렸다"고 전했다."개봉 하루 전에 할머니가 돌아가셨는데 일주일쯤 뒤 꿈에 나오셔서 그냥 웃으면서 바라봐주셨다"는 박지훈은 "이번에도 단종이 꿈에 한 번 나와줬으면 하는 기대를 했다"고 덧붙여 먹먹함을 안겼다.마지막에는 영화 흥행 이야기가 나왔다. 박지훈은 영화 '왕과 사는 남자' 1600만 관객 돌파에 "지금 극장 상황이 너무 어렵지 않나. 그런 상황에서 이 기록은 정말 말도 안 되는 일"이라며 "제가 잘해서라기보다 감사한 결과"라고 겸손한 태도를 보였다.이영지는 케이크까지 준비해 깜짝 파티를 선물했다. 그가 "박지훈 데뷔 20주년 축하합니다"를 외치자, 박지훈은 "제가 벌써 20주년인가요"라며 놀란 모습을 보였다. 그가 "그냥 뭐 지금처럼"이라며 소원을 빌자, 이영지는 "마음 속으로 빌라"고 다그쳐 폭소케 했다.한편 박지훈은 2006년 MBC 사극 드라마 '주몽'으로 아역 배우 데뷔 후 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 그룹 워너원(Wanna One)으로 아이돌 데뷔했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr