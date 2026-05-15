사진=하주연 유튜브

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쥬얼리 출신 하주연이 직장인이 된 현실 일상과 함께 여전한 쥬얼리 우정을 공개했다.15일 유튜브 채널 '안녕한샘요'에는 '쥬얼리 하주연이 개과천선 서인영 출연 안 한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 하주연은 서울숲으로 출근하는 평범한 직장인의 하루를 공개했다. 그는 "항상 지하철 타고 다닌다. 대중교통 이용한 지 꽤 오래돼서 전혀 불편하지 않다"며 "예전에는 지하철 요금도 몰랐는데 지금은 기후동행카드를 쓴다"고 웃었다.현재 하주연은 프랑스 주방용품 브랜드 쇼룸에서 매니저로 일하고 있었다. 그는 "저는 사장이 아니고 직원 매니저"라며 "알바몬이나 잡코리아에 프로필 넣고 계속 일을 구했다. 아르바이트부터 보조 베이커리 경력까지 다 적었다"고 털어놨다. 이어 "거기에 '쥬얼리'라고 쓸 수는 없지 않나. 사진도 마땅한 게 없어서 예전에 찍은 프로필 사진을 넣었다"고 솔직하게 말했다.쥬얼리 활동 당시 수입에 대해 하주연은 "그때도 가족이랑 같이 살아서 가족이 다 관리를 했다. 정확하게 얼마 벌었는지는 잘 모른다"며 "저는 행사비 정도만 받은 걸로 안다"고 밝혔다.그러면서 "가방 같은 것도 산 적 없다. 그때는 좋은 걸 잘 몰랐다. 지금 생각하면 그때 조금 사놓을 걸 싶다"고 웃었다. 그러면서 "서인영 언니한테 샤넬 하나 받은 게 있다. 언니 집에 갔다가 사이즈가 작다고 줬다"고 덧붙였다.하주연은 쥬얼리 시절에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "우리 노래가 그리울 때 가끔 유튜브로 본다"며 "춤은 안 까먹는다. 자다가 일어나서 음악 나오면 바로 춘다"고 말했다.혼밥을 하며 보는 프로그램으로는 '나는 솔로'를 꼽은 하주연은 "저 '나는 솔로' 지원했었다. 이메일로 넣었는데 안 뽑히더라"며 "송해나가 안 된다고 했다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이후 하주연은 쥬얼리 멤버 서인영과 전화 통화를 했다. 서인영은 "우리 주연이 좀 잘해달라. 너무 열심히 살잖아. 언니는 너무 대견하다"며 애정을 드러냈다.'개과천선 서인영' 미출연에 대해 서인영은 "네가 바빠서 못 부르는 것"이라고 밝혔다.하주연이 "나는 이제 연예인 활동보다 일반인으로 살고 있고 직장도 다닌다. 나한테 해주고 싶은 말 있냐"고 묻자, 서인영은 "언니는 네가 연예인을 했으면 좋겠다. 랩도 너무 잘하고 재능이 많다"며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "그래도 네 자리에서 네가 할 일을 찾고 성실하게 사는 모습이 너무 응원해주고 싶다"며 "우리는 쥬얼리 안에서 다 가족 같은 존재"라고 말했다.결혼 이야기도 이어졌다. 하주연이 "나도 이제 마흔하나다"라고 하자 서인영은 "결혼은 왜 안 하냐. 갔다 오더라도 해라. 갔다 온 게 뭐 창피한 거냐"고 화끈하게 말했다. 또 "연애 좀 해라. 아끼다 똥 된다"며 "다 따지지 말고 내가 진짜 원하는 게 뭔지만 생각해라"고 조언했다.서인영은 소개팅까지 약속하며 "나 남자 친구 있잖냐. 주변에서 찾아보겠다. 약간 통통해도 되냐"고 물었고, 하주연은 "나는 자기관리 하는 사람이 좋다. 얼굴은 요즘 그렇게 중요하지 않다. 근데 인성이 좋아야 한다"고 강조했다. 이에 서인영은 "내가 인성 안 좋으면 내 동생 해주겠냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr