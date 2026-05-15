이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

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‘특종세상’ 배우 유혜리가 1980년대 화제를 모았던 영화 ‘파리 애마’ 출연 당시를 떠올렸다.14일 방송된 MBN ‘특종세상’에는 유혜리가 출연해 배우 생활과 가족 이야기를 솔직하게 털어놨다.이날 유혜리는 원래 연예인을 꿈꾸던 사람은 아니었다고 밝혔다. 그는 “1984년도 쯤에 친구들과 모델 많이 있는 회사에 놀러 갔다가 광고 제안을 받았다”며 “서초동 세트장으로 몇 시까지 와라고 해서 시험 삼아 가봤더니 현장 세팅이 다 돼 있어서 얼떨결에 CF를 찍었다”고 회상했다.첫 CF 촬영 이후 자연스럽게 연예계 활동을 시작하게 됐다는 유혜리는 몰래 활동했던 속사정을 밝혔다.당시 엄격했던 아버지 때문에 가족 몰래 활동했다며 그는 “아버지가 워낙 엄하셨다”며 “알아보실까 봐 성부터 이름까지 다 바꾸고 활동했다”고 말했다.하지만 여러 방송과 광고에 얼굴이 알려지면서 결국 가족들도 이를 알게 됐다고. 유혜리는 “아버지가 ‘누구 마음대로 이런 일을 하냐. 누가 허락했냐’고 하시면서 밥상을 엎으셨다”며 당시를 떠올렸다.이후 유혜리는 1988년 영화 ‘파리 애마’에 출연하며 당대 최고의 스타로 자리 잡았다. 대중의 주목을 받았다. 당시로서는 보기 드물었던 해외 촬영과 파격적인 해외 로케이션과 대담한 연기가 화제를 모으며 단숨에 이름을 알렸다.유혜리는 “그때 반응이 정말 센세이셔널했다”며 “해외 로케이션 자체가 많지 않았던 시절이라 관심을 많이 받았다”고 말했다.이어 “나는 배우로서 작품을 한 거라 수치스럽다고 생각하지 않는다”며 “그 영화를 찍은 뒤 본격적으로 연기자의 삶에 들어서게 됐다”고 덧붙였다.또 그는 “영화 한 편 출연료가 1000만 원이 넘었다”며 “당시 1980년대 강남 아파트 가격이 1,700에서 1,800만원이었으니까”고 밝혀 놀라움을 안겼다.한편 유혜리는 1985년 CF 모델로 데뷔한 뒤 1987년부터 연극배우로 활동하했다. 이후 1988년 영화 '파리 애마'에 출연하며 영화배우로 활동을 시작했다. 드라마 ‘예스터데이’, ‘인어아가씨’, ‘이 죽일 놈의 사랑’ ‘너는 내 운명’ 등에 출연했다. 1994년 동료 배우 이근희와 결혼했으나, 가정 폭력으로 1년 반 만에 이혼을 결심했고 1998년 법적으로 남남이 됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr