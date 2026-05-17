배우 정경호가 취재진 앞에서 말을 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'혹하는 로맨스' 캐스팅이 확정됐다. / 사진제공=매니지먼트 오름(정경호), 매니지먼트mmm(전여빈), 에이스팩토리(최대훈, 강말금)

최수영과 공개 열애 중인 배우 정경호가 ENA 새 드라마 '혹하는 로맨스'에 출연한다.ENA 새 드라마 '혹하는 로맨스'는 조기 갱년기에 걸린 스타 앵커와 앙숙이던 작가가 시청률 꼴찌 방송을 살리려다, 서로의 말라죽은 연애 세포를 살려내는 로맨틱 코미디다. 배우 정경호와 전여빈, 최대훈과 강말금이 서로에게 혹하는 커플로 만난다.정경호와 전여빈은 각각 YCB 보도국 간판 앵커 나이준과 선정적 아이템과 시청률을 좇는 작가 서해윤으로 분한다. YCB 최연소 앵커라는 기록을 세우고 승승장구하던 나이준은 조기 갱년기 증후군으로 위기를 맞는다. 생방송 중에도 감정이 북받치고 체온 조절이 안 돼 결국 메인 뉴스에서 하차 통보를 받는 것. 이후 떠맡게 된 시청률 꼴찌 시사 프로그램에서 교양이라곤 1%도 없어 보이는 담당 작가 서해윤을 만난다.10년 넘게 여러 방송사 보도국을 전전하던 서해윤은 시청률만 높여준다면 가십성 뉴스에도 거리낌이 없는 작가다. 그런데 폐지 직전의 담당 프로그램으로 인해 가뜩이나 어지러운 그녀의 일상에 갑자기 나이준이 등장하게 된다.최대훈과 강말금은 한번 갔다 온 돌싱 커플로 만난다. 최대훈이 연기하는 지한수는 YCB 보도국 취재기자로 절친 나이준처럼 앵커가 되고 싶지만, 발음 문제로 인해 번번이 고배를 마신다. 강말금은 서해윤이 친언니처럼 따르는 방송작가 허미은 역을 맡는다. 꽃도령보단 돌쇠나 마당쇠 같은 남자를 좋아하는 취향을 갖고 있다.제작진은 "첫 대본 연습을 시작으로 곧 촬영에 돌입한다. 흥행과 연기력을 보장하는 정경호와 전여빈, 최대훈과 강말금의 시너지가 어른 로맨스의 진한 맛을 완벽 그 이상으로 요리해 낼 것으로 기대한다. 내년 상반기 청춘 로코와는 다르게 혹할 수밖에 없는 로맨틱 코미디로 찾아가겠다"고 전했다.'혹하는 로맨스'는 내년 상반기 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr