사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

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'신상출시 편스토랑' 배우 윤시윤이 결혼을 못 하는 현실적인 이유로 어머니를 꼽았다.15일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 가수 김재중이 절친 최진혁, 윤시윤, 유선호를 집으로 초대해 결혼 이야기를 나눴다.이날 김재중, 윤시윤, 최진혁은 모두 1986년생이라는 공통점으로 눈길을 끌었다. 다만 9월생인 윤시윤은 자연스럽게 김재중과 최진혁에게 "형"이라고 불렀고, 김재중이 "반말해도 된다"고 했지만 윤시윤은 "사회생활은 동생이 유리하다"며 단호하게 선을 그어 폭소를 자아냈다.세 사람은 자연스럽게 결혼 이야기로 넘어갔다. 최진혁은 "우리 엄마는 결혼 잔소리는 안 하는데 다른 건 다 잔소리한다"며 "내가 여자친구 만나는 것도 싫어하는 것 같다. 오히려 결혼 안 하길 바라는 느낌"이라고 털어놨다.김재중은 "엄마랑 같이 살면 연애를 못 하고, 연애를 안 하면 결혼을 못 한다. 엄마가 벙커다"라고 말했고, 최진혁은 "진짜 만나기 힘들다"며 크게 공감했다.최진혁은 "내가 누구랑 통화하면 엄마가 내용을 다 듣고 있다"며 "내가 친구랑 나눈 이야기를 어머니가 다음날 친구분과 통화하면서 그대로 이야기하고 계시더라"고 폭로해 웃음을 안겼다.앞서 "4년 안에 결혼 생각 없다"고 밝힌 윤시윤 역시 "우리 엄마도 결혼하라고는 하는데 내심 싫어하는 것 같다"며 고개를 끄덕였다. 특히 그는 과거 여자친구와 데이트를 가던 날 있었던 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다.윤시윤은 "예전에 여자친구랑 데이트를 하려고 엄마 차를 타고 가다가 '역 앞에서 내려달라'고 했다"며 "그런데 엄마가 그냥 역을 지나가더라"고 말했다.이어 "'엄마 내려달라니까'라고 했는데 갑자기 엄마가 '몰라!'라고 하면서 핸들을 잡고 엉엉 우셨다"고 털어놔 웃음을 선사했다.이를 듣던 김재중은 "그럼 결론은 어머니 때문에 장가를 안 가는 거냐"고 물었고, 윤시윤은 "저는 사실 엄마 때문"이라고 농담 섞인 진심을 전했다.최진혁 역시 "나도 그 이유가 진짜 크다"고 공감했다.두 사람 모두 외동아들이라는 공통점에 윤시윤은 "어머니들이 아들을 유일하게 의지할 곳으로 보는 거"라고 분석해 웃음을 터뜨렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr