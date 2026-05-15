사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

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'차쥐뿔' 워너원 겸 배우 박지훈이 다이어트 고민을 털어놨다.15일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'은 배우 박지훈 편으로 '내 마음속에 즈언하'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박지훈은 현재 체중 관리 중이라고 밝히며 "먹는 걸 너무 좋아한다. 식욕이 센 편"이라며 " 몸이 고무줄 같다. 안 먹으면 빠지고 먹으면 먹는 대로 찐다"며 털어놨다. 박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'의 '단종' 역을 소화하기 위해 하루에 사과 1개만 먹는 극한의 식단으로 35일 만에 15kg을 감량한 바 있다.박지훈은 "급격하게 감량을 해야 하니까 다이어트 주사도 고민 많이 했는데 너무 무섭더라"라고 말했다. 이영지는 워너원 완전체 무대를 언급하며 "행복해진 모습 봤다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.박지훈은 자신이 모델로 활동 중인 치킨 브랜드 '블랙카드'를 이영지에게 선물하며 "대표님께 연락하면 모델 하는 동안은 언제든 치킨을 먹을 수 있게 해주셨다"고 말했다. 이를 들은 이영지는 "인생 첫 블랙카드"라며 흥분했고, "박지훈이 구독자 50명에게 치킨을 쏘겠다"고 선언했다.술 이야기도 이어졌다. 박지훈은 "술 먹고 크게 실수한 적은 없다"며 "취하면 그냥 잔다. 아무리 취해도 어떻게든 집에는 들어가더라"고 말했다.이어 영화 '왕과 사는 남자' 속 화제의 대사 이야기가 나왔다. 이영지는 "네놈이 감히 왕족을 능멸하는가"를 수차례 따라 하며 과몰입했고, 박지훈은 정작 본인이 가장 좋아했던 대사는 따로 있었다고 밝혔다.그는 "사실 제일 좋아했던 건 '알겠다, 기억하마' 같은 잔잔한 대사들이었다"며 "밥에 산딸기를 넣은 걸 어필하는 엄흥도를 보며 단종이 하는 대사였는데, 그 장면은 애드리브였다"고 설명했다.이어 "내가 할 수 있는 선에서 최고의 애드리브였다"고 밝히자, 이영지가 "최고의 애드리브"를 강조해 폭소케 했다. 박지훈은 "최선의 애드리브"라고 정정하며 "오늘 뭐 일 나겠다"고 머리를 쥐어 뜯어 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr