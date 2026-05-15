사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'

사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'

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사진=유튜브 '밉지않은 관종언니'

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가수 이지혜가 아울렛 쇼핑 후 딸 차별 논란에 휩싸였다.14일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '아울렛 가기 전 필수 시청! 미친 가격에 명품 건지는 법 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 10년 지기 스타일리스트와 함께 명품 아울렛 쇼핑에 나섰다. 그는 "우리는 J 스타일이라 체계적으로 움직인다"며 "아울렛 오면 보통 눈 돌아가서 막 사지 않냐. 싸다고 무조건 살 수는 없다"고 자신만만하게 말했다.하지만 프라다 매장에 들어가자마자 계획은 무너졌다. 직원의 추천으로 10만 원대 민소매 상의를 입어본 이지혜는 "직원 선생님이 너무 좋은 물건들을 보여주셨는데 완전 싸다"며 흥분했다.짧은 기장의 과감한 스타일에도 그는 "이거 청바지랑 입으면 괜찮지 않냐. 10만 원대인데 이건 사야겠다"며 바로 결제를 결정했다.이후 이지혜의 '관종 본능'도 폭발했다. 수트 재킷 안에 브라톱만 입은 채 등장한 그는 "여러분 야함 주의. "내가 상체 쪽은 좀 봐줄 게 많잖아"라며 웃음을 터뜨렸다.현실 워킹맘다운 고민도 이어졌다. 이지혜는 옷을 입을 때마다 "부유방 잘 가려지나 봐야 한다"고 체크했고, 시스루 신발을 보며 "야한 것 같다"고 유교걸 면모를 보여 웃음을 안겼다. 또 크롭티 시착 후에는 "학부모라 좀 그런가?"라며 고민했다.이지혜는 "예전에는 눈에 딱 예쁜 것만 샀다. 그러니까 한 번 입고 못 입는 옷들이 많았다"면서도 "계획이고 나발이고 아무 의미 없다. "50% 세일인데 어떻게 안 사냐"며 결국 세일 앞에서는 무너져 폭소케 했다.이지혜는 두 딸을 위해 8만원대 맨투맨을 구입했다. 귀가한 그는 장녀 태리에게 프라다 옷을 건넸고, 차녀 엘리는 "원래 나 준다고 했잖아. 엄마는 나만 안 사랑해준다"며 서러움을 토로했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼하여 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr