사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'
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'신상출시 편스토랑' 김재중이 미래의 2세를 위해 정자 동결을 했던 경험을 솔직하게 털어놨다.

15일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 가수 김재중이 절친 최진혁, 윤시윤, 유선호를 집으로 초대했다.

이날 네 사람은 자연스럽게 결혼 이야기를 꺼냈다. 최진혁은 "4년 안에는 결혼하고 싶다"며 결혼 의지를 드러냈고, 윤시윤은 "지금은 결혼 생각이 없다"고 밝혔다.
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특히 윤시윤과 최진혁은 "엄마가 은근히 결혼을 안 원하시는 것 같다"며 외동아들 특유의 고충을 털어놨다. 이를 듣던 김재중은 "결론은 어머니들 때문에 결혼을 안 하는 거냐"며 황당해해 웃음을 안겼다.

김재중은 예상치 못한 고백으로 모두를 놀라게 했다. 그는 "나는 결혼 의지가 강해서 정자 동결도 해봤다"며 "남자도 젊었을 때 유전자를 보관해야 건강한 아이를 출산할 수 있지 않나"라고 말했다.

미래의 건강한 2세를 위한 준비였다는 설명에 붐은 "맞다. 중요한 거다"라며 공감했고, 최진혁 역시 "진짜 잘한 것 같다"고 감탄했다.

김재중은 직접 경험한 정자 동결 과정도 생생하게 전했다. 그는 "병원에 가면 처음 의사 선생님이 갑자기 '일단 바지 한 번 벗어보세요'라고 한다. 겉으로 이상이 없는지 체크부터 한다"고 설명해 놀라게 했다.
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이어 "진짜 문제는 그다음이다. 검사가 끝나고 정자 채취하는 방으로 들어가는데 너무 빨리 나오거나 너무 늦게 나오면 또 민망하다. 골든타임을 지켜야 한다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

김재중은 "마스크까지 쓰고 몰래 갔는데 병원에서 갑자기 '김재중 씨~!'라고 엄청 크게 부르더라"며 "사람들이 다 쳐다봤다. 아닌 척하려고 목소리까지 변조했다"고 굴욕담을 공개해 폭소케 했다.

이를 듣던 최진혁은 "사실 나도 정자 동결 생각은 했는데 그 과정 때문에 용기가 안 난다"고 공감했다. 김재중은 "그것도 테스트였다. 실제 동결하려면 두 번 창피함을 감수해야 한다"고 너스레를 떨면서도 "그래도 추천한다"고 강조했다.
사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'
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김재중은 "3~5년 지나면 동결 보존했던 정자가 폐기된다. 생각보다 기간이 짧더라. 지금은 이미 폐기된 상태고 당분간 다시 할 계획은 없다"고 밝혔다.

한편 김재중은 조카의 득남 소식을 전하며 "내 첫 손주 아니냐. 드디어 할아버지가 됐다. 느낌이 이상하다"고 털어놨다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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