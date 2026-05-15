한소희가 부쉐론의 시그니처 컬렉션 주얼리를 착용해 눈길을 끌었다./사진제공=부쉐론

한소희가 부쉐론의 시그니처 컬렉션 주얼리를 착용해 눈길을 끌었다./사진제공=부쉐론

프렌치 하이주얼리 메종 부쉐론의 글로벌 앰버서더인 한소희가 케어링 '2026 우먼 인 모션 어워즈(Women in Motion Award)'와 칸 국제영화제 참석 차 프랑스 칸으로 출국했다.15일 오전 인천국제공항에 등장한 한소희는 부쉐론의 시그니처 컬렉션인 '쎄뻥 보헴(Serpent Bohème)' 주얼리를 착용해 눈길을 끌었다.한소희는 아이보리 컬러 슬리브리스 톱과 블랙 팬츠를 매치해 미니멀한 공항패션을 선보였다. 여기에 자연스럽게 풀어내린 헤어스타일과 은은한 주얼리를 더하며 특유의 청초하면서도 고급스러운 분위기를 완성했다.절제된 스타일링 속에서도 우아한 무드와 또렷한 존재감을 자랑한 한소희는 심플한 룩에 주얼리를 감각적으로 매치하며 세련된 분위기를 배가시켰다. 출국 현장에서도 화보 같은 비주얼을 연출하며 이목을 집중시켰다.한소희는 부쉐론 글로벌 앰버서더로서 칸 국제영화제 공식 일정에 참석할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr