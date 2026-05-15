배우 박지훈은 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡았다. / 사진제공=텐아시아 DB

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

사진=유튜브 '차린건 쥐뿔도 없지만'

가수 겸 배우 박지훈이 작품과 팬, 그리고 자신의 변화에 대한 깊은 고민을 솔직하게 털어놨다.15일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'은 배우 박지훈 편으로 '내 마음속에 즈언하'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박지훈은 평소 성격에 대해 "형이거나 선배면 무조건 깍듯하게 한다"며 "유해진 선배님이 밥 먹자고 하셨을 때도 쉬고 싶어서 솔직하게 말씀드렸다. 빈말을 못 하는 성격"이라고 밝혔다.그는 "한 번 거짓말을 하게 되면 계속 해야 하지 않나. 그래서 그냥 솔직하게 말하는 편"이라고 덧붙였다.무엇보다 가장 인상 깊었던 건 작품과 자신의 정체성에 대한 고민이었다. 박지훈은 "'왕과 사는 남자'이 홍보를 엄청 많이 한 건 아니었다. 그런데 잘될 작품은 결국 잘되더라"며 담담하게 말했다.이영지가 "1600만 배우면 진짜 너무 좋지 않냐. 왜 안 들뜨는 척 하냐"고 묻자, 박지훈은 "작품을 고를 때 흥행성을 따지진 않는다. 내가 이 작품을 하면서 뭘 얻을 수 있을까, 어떤 감정을 느낄 수 있을까를 더 생각한다"며 "잘된 건 감사하지만 내가 막 들떠 있는 모습을 보는 게 싫다. 그런 모습이 너무 꼴보기 싫더라"고 털어놨다.이어 "좋은 걸 좋다고 느껴야 하는데, 내가 그걸 잘 못 느끼는 것 같다"며 "요즘은 순수함에 대한 고민을 많이 한다. 나는 뭘까, 내가 표현하고 싶은 배우는 뭘까 계속 생각하게 된다"고 말했다.박지훈은 "예전에는 '이거 할래', '이건 안 할래'가 분명했다. 그런데 지금은 '이거 하면 팬분들이 좋아해 주시겠지'라는 계산을 하게 된다"며 "물론 팬들과 티키타카를 하는 것도 중요하지만 결국 내가 원하는 게 뭔지, 내 정체성을 잃어가는 느낌이 들더라"고 솔직하게 고백했다.이에 이영지는 "팬들이 좋아할까 고민하는 마음 자체가 순수한 거다. 그 연차가 되면 원래 그런 생각 잘 안 한다"며 "어른이 된 박지훈의 취향과 변화 자체를 팬들도 좋아하게 될 거다"라고 말했다. 박지훈은 "듣고 싶었던 대답이었다"며 크게 공감했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr