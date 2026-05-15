사진=유튜브 '성시경의 먹을텐데'

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배우 임지연이 솔직한 고민을 털어놨다.15일 유튜브 채널 '성시경의 먹을텐데'에는 배우 임지연이 출연한 영상이 공개됐다.이날 임지연과 성시경은 합정동의 한 고깃집에서 만나 작품 이야기부터 먹방, 연기 고민까지 허심탄회한 대화를 나눴다.오랜만에 만난 임지연은 등장부터 "2~3일 동안 제작발표회 때문에 다이어트를 했다. 너무 배고프다. 얼른 먹고 싶다"며 들뜬 모습을 보였다. 성시경은 "지연이가 나온다고 해서 진짜 맛있는 곳을 찾으려고 고민 많이 했다"며 반가워했다.'48kg' 슬림한 체형의 임지연의 놀라운 먹성이 눈길을 끌었다. 성시경은 "전에 촬영 끝나고 내가 죽겠다고 할 정도로 배불렀는데, 임지연은 반 정도 찼다고 하더라"며 놀라워했다.역시 임지연은 거침없는 먹방을 이어갔다. 두 사람은 갈매기살, 가브리살, 껍데기까지 쉼 없이 먹었고, 결국 고깃집 사장은 "벌써 12인분 드셨다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이에 성시경은 "나 사실 아직 배 안 부르다"고 말했고, 임지연 역시 "저도 그렇다. 탄수화물이 아직 안 들어가서 그런 것 같다"며 태연하게 답했다.먹방 못지않게 진솔한 연기 고민도 이어졌다. 임지연은 SBS 새 드라마 '멋진 신세계'에 대해 "제가 끌고 가야 하는 부분이 많아서 완전히 빠져 있었다. 유독 이번 작품에는 더 미쳐 있었던 것 같다"며 애정을 드러냈다.'더 글로리', '옥씨부인전' 등 한동안 어둡고 무거운 역할을 계속한 임지연은 "어느 순간 코미디 연기에 욕심이 생기더라. 원래 제 성격은 털털한 편이라 저 자신으로 들어갈 수 있는 밝고 가벼운 작품을 하고 싶었다"고 털어놨다.그러면서 "작년 봄부터 지금까지 거의 촬영만 했다. 술자리도 거의 안 가고 연기만 했다"며 "이제야 조금 쉬고 있다. 잘 쉬어야 할 것 같다"고 이야기했다.임지연은 "어느 순간 너무 기계처럼 사는 건 아닌가 싶었다"며 "며칠 전 염정아 언니를 만났는데 하루 종일 연기 이야기만 하고 있더라. 언니가 '너는 머릿속에 연기밖에 없구나. 조금 내려놔라'고 하셨다"고 말했다."나를 잃어가는 느낌이 들었다"고 고백한 임지연은 "내가 단단히 서 있어야 좋은 작품도 만날 수 있는데, 왜 그렇게 앞만 보고 달렸는지 모르겠다"며 솔직한 속내를 털어놨다.그러면서도 "몇 달 동안 미친 듯이 준비한 장면을 찍을 때 모든 스태프가 나에게 집중하고, 내가 원하는 만큼 결과가 나오면 세상에서 제일 행복한 사람이 된 것 같은 기분이 든다"고 덧붙였다.임지연은 "요즘은 지금 이 순간이 너무 소중하다. 지금 하는 작품이 나한테 다시 안 올 기회 같다는 생각이 든다. 언제든 지금 가진 걸 잃을 수도 있다고 생각해서 더 감사하게 된다"며 연기에 대한 진심도 내비쳤다.한편 임지연은 5살 연하 배우 이도현과 4년쨰 공개 연애 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr