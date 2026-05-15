사진=유튜브 '성시경의 먹을텐데'
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배우 임지연이 솔직한 고민을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 '성시경의 먹을텐데'에는 배우 임지연이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 임지연과 성시경은 합정동의 한 고깃집에서 만나 작품 이야기부터 먹방, 연기 고민까지 허심탄회한 대화를 나눴다.

오랜만에 만난 임지연은 등장부터 "2~3일 동안 제작발표회 때문에 다이어트를 했다. 너무 배고프다. 얼른 먹고 싶다"며 들뜬 모습을 보였다. 성시경은 "지연이가 나온다고 해서 진짜 맛있는 곳을 찾으려고 고민 많이 했다"며 반가워했다.
사진=유튜브 '성시경의 먹을텐데'
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'48kg' 슬림한 체형의 임지연의 놀라운 먹성이 눈길을 끌었다. 성시경은 "전에 촬영 끝나고 내가 죽겠다고 할 정도로 배불렀는데, 임지연은 반 정도 찼다고 하더라"며 놀라워했다.

역시 임지연은 거침없는 먹방을 이어갔다. 두 사람은 갈매기살, 가브리살, 껍데기까지 쉼 없이 먹었고, 결국 고깃집 사장은 "벌써 12인분 드셨다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 성시경은 "나 사실 아직 배 안 부르다"고 말했고, 임지연 역시 "저도 그렇다. 탄수화물이 아직 안 들어가서 그런 것 같다"며 태연하게 답했다.

먹방 못지않게 진솔한 연기 고민도 이어졌다. 임지연은 SBS 새 드라마 '멋진 신세계'에 대해 "제가 끌고 가야 하는 부분이 많아서 완전히 빠져 있었다. 유독 이번 작품에는 더 미쳐 있었던 것 같다"며 애정을 드러냈다.
사진=유튜브 '성시경의 먹을텐데'
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'더 글로리', '옥씨부인전' 등 한동안 어둡고 무거운 역할을 계속한 임지연은 "어느 순간 코미디 연기에 욕심이 생기더라. 원래 제 성격은 털털한 편이라 저 자신으로 들어갈 수 있는 밝고 가벼운 작품을 하고 싶었다"고 털어놨다.

그러면서 "작년 봄부터 지금까지 거의 촬영만 했다. 술자리도 거의 안 가고 연기만 했다"며 "이제야 조금 쉬고 있다. 잘 쉬어야 할 것 같다"고 이야기했다.

임지연은 "어느 순간 너무 기계처럼 사는 건 아닌가 싶었다"며 "며칠 전 염정아 언니를 만났는데 하루 종일 연기 이야기만 하고 있더라. 언니가 '너는 머릿속에 연기밖에 없구나. 조금 내려놔라'고 하셨다"고 말했다.
사진=유튜브 '성시경의 먹을텐데'
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"나를 잃어가는 느낌이 들었다"고 고백한 임지연은 "내가 단단히 서 있어야 좋은 작품도 만날 수 있는데, 왜 그렇게 앞만 보고 달렸는지 모르겠다"며 솔직한 속내를 털어놨다.

그러면서도 "몇 달 동안 미친 듯이 준비한 장면을 찍을 때 모든 스태프가 나에게 집중하고, 내가 원하는 만큼 결과가 나오면 세상에서 제일 행복한 사람이 된 것 같은 기분이 든다"고 덧붙였다.

임지연은 "요즘은 지금 이 순간이 너무 소중하다. 지금 하는 작품이 나한테 다시 안 올 기회 같다는 생각이 든다. 언제든 지금 가진 걸 잃을 수도 있다고 생각해서 더 감사하게 된다"며 연기에 대한 진심도 내비쳤다.

한편 임지연은 5살 연하 배우 이도현과 4년쨰 공개 연애 중이다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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